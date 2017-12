Gorghiu face declarații. Să vorbească și gura ei...

Jumătatea feminină a liderului bicefal al PNL - Alina Gorghiu - a făcut ieri declarații demne de breaking news-urile fâsâite care guvernează, mai nou, televiziunile de știri. Ne-a anunțat pe un ton suspect de serios că va demisiona din fruntea partidului dacă, după alegerile parlamentare, se va face un guvern de uniune națională cu PSD, chiar dacă acest lucru va fi cerut de președintele Klaus Iohannis. Co-președintele PNL a precizat că decizia de a nu accepta ''absolut niciun fel de pact cu PSD'' a fost votată în statutul partidului și că are ''o convingere intimă'' că președintele Iohannis va nominaliza un premier din rândul liberalilor. La fel grăit-a în urmă cu o lună și președintele întreg al PSD - Liviu Dragnea. Deci sentimentele sunt reciproce. Dar… Care este valoarea informațională a aluziilor de demisie și a declarațiilor belicoase ale celor doi lideri politici? ZERO! Schimbările la vârf au fost operate de fiecare dată când două partide mari de pe scena politică au colaborat sau au luptat. Vezi istoria PNL din ultimii ani. Sub conducerea lui Tăriceanu, în 2004, liberalii au declarat război etern PSD și i-au ținut Trena lui Băsescu în drumul către Cotroceni. Când liberalii au întors armele, s-a schimbat liderul. A fost înscăunat Crin Antonescu, care avea relații cordiale cu PSD. Și astfel a fost îngropată securea războiului PNL - PSD și s-a născut alianța USL. Când cumetria nu a mai mers, Antonescu și-a dat demisia, iar hățurile liberale au fost preluate de Iohannis pentru tranziția către fuziunea PNL - PDL. Mișcări similare la vârf au fost executate și de către PSD, pentru a înlesni cooperarea cu PNL sau PDL, după caz.

În loc de concluzie, co-președinta PNL Alina Gorghiu ar fi putut spune și că "afară este cald" - o informație gratuită și egală cu zero pe care cei interesați o pot afla scoțând pur și simplu degetul pe geam.