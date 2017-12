Griezmann este noul erou al Franței

Considerată principala favorită la câștigarea trofeului înaintea startului turneului final al EURO 2016, Franța s-a calificat în sferturile de finală la capătul unui meci dificil cu Irlanda, impunându-se cu 2-1, după ce a fost condusă încă din debutul întâlnirii. Eroul reprezentativei gazdelor a fost atacantul Antoine Griezmann, care a înscris de două ori și a provocat cartonașul roșu încasat de fundașul irlandez Shane Duffy, pentru un fault în postură de ultim apărător. „Pentru mine este aşa cum s-a întâmplat pe toată durata anului. La Atletico am câştigat multe meciuri cu 1-0 şi am suferit până la final. Am crezut că va fi puţin diferit cu naţionala Franţei, însă, până acum, este cam acelaşi lucru. Ştiam că va fi un meci greu şi va trebui să analizăm ceea ce am făcut bine şi ce nu. Mă aflu aici pentru echipă şi pentru antrenor şi voi juca pe ce post va fi nevoie, în partea stângă, în cea dreaptă sau în centru. Voi da totul pentru a câştiga fiecare meci”, a spus golgheterul lui Atletico Madrid. „Am făcut ceea ce trebuia în repriza a doua. Nu a fost uşor împotriva unei echipe bune, dar am meritat victoria. Este adevărat că, până la pauză, meciul nu a fost uşor. Nu am avut un început foarte bun, dar apoi am revenit şi am arătat caracter”, a adăugat mijlocaşul Blaise Matuidi.

În schimb, irlandezii s-au declarat dezamăgiți că nu au putut să-și răsplătească fanii cu o prezență în sferturi. „Dezamăgirea este firească, ţinând cont că am ajuns până aici. Dacă mai păstram avantajul șase-șapte minute, francezii ar fi intrat în panică, dar n-a fost să fie. Acest turneu final a fost grozav pentru jucătorii noştri, mai ales pentru cei mai tineri dintre ei, care au arătat maturitate. Fanii au fost minunaţi în aceste patru meciuri pe care le-am jucat, le-au dat jucătorilor un plus de energie de-a lungul turneului. Dacă analizăm jocul nostru la EURO 2016, am putea spune că ne-am descurcat destul de bine. Am jucat cu inima şi cu sufletul”, a declarat selecționerul Martin O'Neill. „Suntem foarte dezamăgiţi. Fanii noştri au fost incredibili şi ne-ar fi plăcut să îi răsplătim cu o calificare, dar sper că i-am făcut mândri. Am prins încredere datorită victoriei cu Italia, iar asta s-a văzut în prima repriză. Din păcate, în cea de-a doua parte n-am mai repetat prestaţia bună din primele patruzeci și cinci de minute”, a completat fundașul Seamus Coleman.

CEL MAI RAPID PENALTY DIN ISTORIA EUROPENELOR

Irlandezul Robbie Brady a intrat în istorie, după ce a transformat cel mai rapid penalty de la turneele finale europene, dictat în minutul 2 al întâlnirii cu Franța. Golul marcat este al doilea cel mai rapid din istorie, fiind depăşit la acest capitol doar de reușita rusului Dimitri Kirichenko, în victoria cu 2-1 a ţării sale în faţa Greciei, la EURO 2004, după un minut și șapte secunde. În topul ţărilor care au primit goluri foarte repede este şi România, a cărei defensivă a cedat în minutul 2 și 27 de secunde în partida cu Bulgaria, de la EURO 1996, când a marcat Hristo Stoicikov.

