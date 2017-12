Grindeanu a refuzat să își dea demisia. Când aflăm dacă mai avem guvern

08:47:21 / 15 Iunie 2017

TOT MANCATOARE....

TOT LINGATOARE BENEVOLA DE PENIS AI RAMAS..(AL BASISMULUI)....ACUM 6 LUNI II CEREAI DEMISIA LUI GRINDEANU .. ȚIPAI IN STRADA DE FOAME DAR ERAI CU...# IN GURĂ....ACUM VOI ASTIA CU.."#" NU MAI PUTEȚI DE GRINDEANU...AFLA CA TOȚI CARE AM VOTAT CU PSD AM VOTAT PROGRAMUL DE GUV..SI NU OMUL GRINDEANU....DE CE NU A FĂCUT SI BĂSESCU CU BOC O EVALUARE A PROGRAMULUI CU CARE VA MINȚIT CA "VOM TRĂI MAI BINE"...LIVIU A PREZENTAT UN PROGRAM INDREZNET CARE O DATA PUS LA PUNCT AR FI ADUS BUNASTARE SI LU... MATA .(din păcate​)..DAR SE VEDE BINE CA UNI MINIȘTRI NU AU ÎNȚELES ACEST LUCRU SI NU SI AU INDEPLINIT SARCINILE..DAR DE UNDE SA ÎNȚELEAGĂ O TRASEISTA CA TINE...O JAVRA O JIGODIE # ISTA basista..CE FACE GRINDEANU DE NU RESPECTA VOINȚA ALIANȚEI CARE LA PROPULSAT PRIM MINISTRU SI ACUM IA RETRAS SPRIJINUL PARLAMENTAR E TIPIC ROMÂNESC DE MÂRLĂNIE DE .... BATJOCURA LA ADRESA ALIANȚEI CARE LA PROPUS..NORMAL AR FI FOST SA SI PREZINTE IMEDIAT DEMISIA ..SANT INFORMAȚII CA NU AR FI AVUT O COLABORARE BUNA CU MINIȘTRI CA NU AR RESPECTA PROGRAMUL DE LUCRU PE CARE FUNCȚIA CE I O CEREA...E GREU PT PSD SA GUVERNEZI SA ÎNDREPȚI LUCRURILE MURDARE PE CARE LE A FACUT REGIIMUL BĂSESCU CARE ARE IN CONTINUARE PUTEREA IN SERVICII..SI NU VREA SA SI PIARDA PRIVILEGIILE...pansesluto..ooo..PROGRAMUL LUI LIVIU SI AL PSD E FOARTE BUN SI O DATA PUS IN APLICARE O SA ADUCĂ ACEA BUNASTARE PE CARE O AȘTEPTĂM DE LA 1989.. ÎNCOACE...CE TE OFTICĂ PE TINE SI CEI DE TEAPA TA..#TAGISTI E CA ....ADUNATURA VOASTRA DE MAFIOȚI CARE SAU ACIUIT IN PNL O SA DISPARA ...SI. A TREBUI SA CAUȚI ALT STĂPÂN SA L LINGI IN KUR SI ...P...LA..PANA ATUNCI TRECI LA MINE...(IA O SI PE MATA)..NU UITA..