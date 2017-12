Hagi nu pleacă la Rubin Kazan

Ascensiunea spectaculoasă și jocul prestat de FC Viitorul au atras atenția cluburilor puternice din străinătate asupra jucătorilor constănțeni, dar și asupra managerului tehnic al grupării de pe litoral, Gheorghe Hagi, cel care a construit echipa într-un timp foarte scurt. Drept urmare, după ce s-a vorbit insistent despre interesul turcilor de la Trabzonspor, antrenorul constănțean a primit o ofertă concretă din partea celor de la Rubin Kazan, ocupanta locului 9 în prima ligă din Rusia și participantă în Europa League în acest sezon. Oficialii ruși au venit la Constanța pentru a trata cu Hagi, iar, conform unor surse, propunerea a fost extrem de consistentă, ridicându-se la 4 milioane de euro pe sezon. Atașat de proiectul de la FC Viitorul, Hagi a refuzat oferta și a promis că va rămâne la Constanța, cel puțin până la finalul actualului campionat. „Au fost discuții, a existat oferta, dar am decis să rămân la echipă și le-am comunicat jucătorilor acest lucru înainte de meci. Sunt aici și rămân în continuare să ne terminăm treaba. Când muncești bine și faci totul așa cum trebuie, lucrurile vin de la sine. Așa s-a întâmplat la Iovan, la mine sau la jucători. Ne crește cota și piața ne caută dacă suntem buni. Rămân la echipă până la vară și, probabil, și după aceea, dar depinde de unele lucruri. Am mult de muncă atât tehnic, cât și administrativ. Sper să dezvoltăm clubul din toate punctele de vedere și să devenim mai buni. Suntem tineri, în creștere, în formare, nu am devenit un club mare și nu avem presiune, cu toate că am pus-o un pic, pentru că am anunțat că vrem să ne batem la titlu. Drumul este lung, vom vedea ce se va întâmpla și în iarnă, ce plecări și ce veniri or să fie”, a explicat Hagi.

