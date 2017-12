Hagi schimbă „garda“ la Viitorul

Candidată la titlul de campioană la începutul acestui an, FC Viitorul a avut un parcurs dezastruos în meciurile oficiale din 2016, câștigând o singură dată, în fieful ultimei clasate, Petrolul Ploiești. Luni seară, în ultima etapă a turului din play-off, constănțenii au pierdut pe teren propriu în fața celor de la Dinamo București, scor 1-2 (Fl. Tănase 6 / Romario 24, V. Lazăr 71), la capătul unei partide în care formația pregătită de Gheorghe Hagi a fost de nerecunoscut. La final, managerul tehnic al grupării de pe litoral a anunțat că va miza doar pe jucătorii tineri în cele cinci runde rămase din acest sezon și că începe deja să pregătească lotul pentru următorul campionat. „Cred că tot ce am pregătit în iarnă s-a văzut la acest meci. Am început bine, ca și în pregătire, și pe parcurs lucrurile s-au dus în plan negativ. De ce și cum - nu vreau să trag concluziile în acest moment, dar vom analiza situația de acum încolo. Pregătisem echipa în iarnă cu spiritul de a ne lupta pentru titlu, iar rezultatele din amicale, jocul prestat și lotul alcătuit îmi dădeau încredere. Toată lumea ne lăuda după stagiile din Croația și Turcia, dar am venit acasă și sunt multe necunoscute pe care nu le văd acum, dar le voi afla pe parcurs. Am ajuns în postura în care nu jucăm colectiv, ci sunt multe lucruri individuale. Am tăria să dau credit celor tineri, contez doar pe ei și este șansa lor. Trebuie să ne gândim ce vom face la anul și vor avea la dispoziție meciuri în care să arate că merită să rămână cu noi în continuare”, a explicat Hagi.

PLEACĂ CERNAT ȘI PECANHA

După Bănel Nicoliță, FC Viitorul se va despărți în vară și de ceilalți veterani, Florin Cernat și Peterson Pecanha, după ce Hagi a anunțat că nu va mai conta pe jucătorii de peste 30 de ani. Cel mai probabil, chiar dacă are 27 de ani, francezul Herold Goulon va fi și el pus pe liber din cauza prestațiilor extrem de slabe. „Am făcut investiții în iarnă, dar probabil că este mai bine să rămâi cu salarii mici și cu jucători cu foame de performanță și ambiție, care să muncească. Am vorbit cu ei în vestiar și cei cu experiență să tragă concluziile de rigoare, iar cei tineri să vadă ce greu este în viață și ce competiție îi așteaptă. Pe teren este presiunea mare și trebuie să o ducă jucătorii mai în vârstă, nu tinerii. Eu nu i-am avut pe teren sau când au fost nu au făcut față. Nu am nimic cu nimeni, dar le-am spus că nu mai sunt la un club unde să mă dea jucătorii afară și nu depind de conducător. Au început să iasă lucruri din vestiar și au câștigat cei care au vrut să ne dezbine. Sunt mai tari decât mine, dar viața merge înainte și o să încercăm să facem din nou o echipă frumoasă, la anul, tot pe aceleași principii. Dacă nu joci colectiv, nu ai cum să câștigi. Acum totul este individual. Am dat gol și apoi fiecare juca individual. Nu mai înțelegeam nimic, dădeam din mâini și vroiam să le spun, dar era incredibil. În ultimele treizeci de minute, am schimbat sistemul și unul nu a venit să mă întrebe cum facem. Mergem cu cei tineri, cu orice risc, și vom vedea ce o să iasă. Am rămas puțini și trebuie să-i băgăm pe acești copii. Vreau să-i verific, să pregătim echipa pentru sezonul următor. Am făcut și eu greșelile mele și cea mai mare a fost că am mărit salariile și jucătorii sunt plătiți la zi. Poate că în România trebuie să fie altfel. Poate că sunt împliniți și nu mai au chef, poate joacă prin altă parte și nu pe teren. Îmi plac jucătorii cu talent, dar care sunt bărbați! Cu siguranță, nu vom continua cu jucătorii peste 30 de ani și cu salarii normale, ca să dea totul pe teren. Mă așteptam la mai mult de la cei cu experiență, să fie în față și să se bată la meciurile astea din play-off. Și ei unde sunt? Meritam să mă sprijine și nu au făcut-o. Nu mi-au dat ce vroiam, să fiu campion!”, a declarat Gică Hagi.

