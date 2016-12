Hagi și-a atacat dur elevii

După patru etape scurse din play-off, FC Viitorul rămâne fără victorie, dar echipa pregătită de Gheorghe Hagi a fost la un pas să se impună, joi seară, în fieful celor de la ASA Tg. Mureș, doar gafa uriașă comisă de portarul Peterson Pecanha făcând ca partida să se încheie la egalitate, scor 1-1. În ciuda numeroaselor absențe cauzate de accidentări, constănțenii au condus după golul marcat de Pablo de Lucas, în min. 65, dar gazdele au egalat prin Țucudean, în min. 87, chiar dacă au evoluat în inferioritate numerică încă din min. 49, când Jazvic a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene. La final, managerul tehnic al grupării de pe litoral și-a criticat dur elevii, mai ales pe portarul Pecanha, care a comis greșeală după greșeală în partidele din acest an. Adus în iarnă în locul lui Rîmniceanu, portarul în vârstă de 36 de ani reprezintă marea dezamăgire a campaniei de transferuri, alături de francezul Herold Goulon, care nici măcar nu a prins lotul pentru Tg. Mureș.

„Nu îi mai dau şanse lui Pecanha, joacă Tordai de acum încolo. Pecanha să fie sănătos, ce pot să îi fac? Benzar a dat centrări numai în capul lor. Nu dai o dată la ai tăi, nu vezi culoarea pe care o ai? Dă o centrare unde sunt ăia cu alb şi negru. Dai numai la roşu. Parcă îi lua la ţintă. Am vorbit cu Filip să stea în faţa apărării, că ei jucau cu două vârfuri şi el a plecat la pressing sus. Eu strigam să stea acolo şi el tot în faţă se ducea. 500 de kilometri făcuţi de pomană şi mai facem şi 500 înapoi. Am adus jucători cu experienţă, care trebuiau să aducă un plus mare echipei şi care aveau multe meciuri internaţionale, dar, din păcate, stau pe acasă şi jucăm cu copii de 18 ani”, a declarat Hagi.

SUPĂRAT PE TOATĂ LUMEA

Gică Hagi și-a certat jucătorii chiar în vestiar, acuzându-i că nu au ascultat indicațiile de pe margine și nu au continuat să atace după ce au deschis scorul. „Sunt dezamăgit de modul în care ne-am comportat după gol. Sunt total nemulţumit. Vom regla lucrurile din mers. Ce contează dacă sunt supăraţi? Eu am văzut ce au făcut pe teren, unde nu au făcut ce trebuie, cu toate că am ţipat mai mult la ei după ce am marcat. Le-am zis să joace la fel. Din păcate, trăgeau de timp, începând cu Pecanha. Inexplicabil, pentru că nimeni nu i-a zis. Am învăţat să tragem de timp! S-au schimbat lucrurile faţă de prima parte a campionatului, chiar dacă am adus jucători de experienţă. Se pare că sunt împliniţi și le e bine. De niciunul nu sunt mulţumit! Cum ne-am comportat noi cu ei, aşa trebuie să o facă şi ei cu noi. Ne-am dorit mai mult și clubul şi-a făcut datoria sută la sută faţă de toţi. Aştept şi eu de la ei să mă mulţumească”, a răbufnit managerul tehnic al grupării de pe litoral.

