FC Viitorul merge la Tg. Mureș pentru cele trei puncte

Ieșită din lupta pentru titlul de campioană după rezultatele mai slabe din acest start de an, FC Viitorul are în continuare șanse la o prezență în preliminariile Ligii Campionilor, dacă va încheia actualul sezon al Ligii 1 pe locul secund. Echipa pregătită de Gheorghe Hagi are nevoie de un succes în fieful celor de la ASA Tg. Mureș, în partida programată joi, de la ora 20.30, în etapa a 4-a din play-off, pentru a micșora distanța față de primele clasate. „Sunt trei puncte în joc care ne pot pune într-o postură foarte bună, ținând cont că apoi jucăm trei meciuri pe teren propriu. Nu va fi ușor, chiar dacă adversarii au anumite probleme. Încercăm să ne facem jocul și să câștigăm”, a spus managerul tehnic al grupării de pe litoral. „Este un meci greu, ținând cont că și ei au început de play-off mai prost. Sperăm să ne impunem și să venim acasă cu cele trei puncte. Sunt sigur că vor da totul ca să câștige, dar vrem să facem un meci bun, să ne revenim și să învingem, pentru că avem nevoie de puncte. Ne gândim să câștigăm fiecare meci și să terminăm cât mai sus, dar nu ne-am propus locul 2 sau 3. Dacă reușim să învingem la Tg. Mureș intrăm iar în cărți”, a adăugat fundașul Romario Benzar. „Este o deplasare grea, împotriva unei echipe bune, chiar dacă nu trece printr-o perioadă așa deosebită, dar sunt convins că, dacă vom juca la adevărata noastră valoare, vom câștiga. Din păcate, anul acesta nu am marcat prea multe goluri, deși ne-am dorit acest lucru, dar sper că o vom face în meciurile următoare. Luăm fiecare meci în parte și vom vedea la final unde vom fi. Consider că avem șansa noastră la titlu, pentru că mai sunt șapte meciuri de jucat”, a completat atacantul Vlad Rusu.

FC Viitorul se confruntă cu mari probleme de efectiv înaintea partidei de la Tg. Mureș, din cauza accidentărilor, dar și a numeroaselor convocări la loturile naționale de juniori și tineret. Astfel, Florin Cernat se află în continuare în plină recuperare după accidentarea suferită în urmă cu trei săptămâni, Bănel Nicoliță s-a accidentat la partida cu FCSB, iar Herold Goulon nu a fost oprit în lot, probabil din cauza evoluțiilor slabe din play-off. În plus, cinci jucători, printre care și mijlocașul Dragoș Nedelcu, se află cu reprezentativa României sub 19 ani la Turul de Elită pentru calificarea la turneul final al Campionatului European, iar alți doi jucători, Robert Hodorogea și Răzvan Marin, vor evolua marți seară pentru naționala de tineret, în jocul cu Țara Galilor, din preliminariile Campionatului European, la Mediaș.

Citeşte şi:

FC Viitorul a remizat cu Cerno More Varna

Patru meciuri consecutive fără victorie pentru FC Viitorul

FC Viitorul, încă o înfrângere în faţa Stelei

Ultima șansă la titlu pentru FC Viitorul