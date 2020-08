Halep câştigă încă un meci în trei seturi la Praga

Tenismena constănţeană Simona Halep, locul 2 WTA şi favorită numărul 1, s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului de la Praga, dotat cu premii în valoare totală de 275.000 de dolari. După două ore şi cinci minute de joc, Halep s-a impus, cu scorul de 3-6, 7-5, 6-2, în partida cu Barbora Krejcikova (Cehia, locul 118 WTA).

La finalul setului secund, Simona Halep a solicitat un time-out medical, acuzând probleme la ceafă şi la umeri, iar în setul decisiv a revenit de la 0-2, câştigând şase game-uri consecutive.

Prin calificarea sferturile de finală, Simona Halep şi-a asigurat un cec în valoare de 5.000 de dolari şi 60 de puncte WTA.

Pentru un loc în penultimul act al turneului de la Praga, Halep o va înfrunta, vineri, pe Magdalena Frech (Polonia, locul 174 WTA).

„A jucat foarte bine, dar am rămas concentrată. Am încercat să intru în ritm și să nu mai greșesc. În final, mi-am găsit ritmul. Serviciul nu a fost foarte bun, dar lucrez pentru a-l îmbunătăţi. Am văzut meciul viitoarei adversare. Este o luptătoare și va fi dificil”, a spus Halep la interviul acordat după încheierea partidei.