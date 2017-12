Handbalistele tricolore vor lupta pentru medaliile de bronz la CM

16:32:37 / 19 Decembrie 2015

Bravo handbalistelor

Dupa amiaza aceasta am revazut pe Dolce,la rece,meciul de aseara. In dramatismul de aseara incepand cu min 40 pana la final n-am constatat(nici nu sunt un bun cunoscator al regulilor mai complicate ale handbalului)greseli de arbitraj. Astazi in schimb,beneficiind si de explicatiile specialistilor am ajuns la concluzia ca brigada de arbitri(a treia oara la un meci al norvegienelor!!!) au avantajat clar adversarele noastre in cel putin 5-6 momente foarte delicate si importante inclinand balanta victoriei.Exista riscul ca finala,dupa eliminarea si a danezelor,sa scada interesul spectatorilor,cei care platesc biletul. Nu degeaba acest domn antrenor al echipei noastre a rabufnit la final si a spus clar ca arbitrii s-au facut de rusine! Tot despre antrenor pot sa spun ca are un rol urias in progresul echipei noastre si am terminat(sper pentru totdeauna de birjari gen Tadici iar obligatia federatiei este sa-l mentina pe functie