Tricolorele, în careul de ași al CM de handbal feminin

Obiectivul naționalei României la CM din Danemarca, clasarea pe unul din primele opt locuri, a fost îndeplinit, fetele noastre având asigurată și prezența la turneele preolimpice, programate în perioada 18-20 martie 2016. Câștigătoarea CM va obține calificarea directă la Jocurile Olimpice de la Rio. La ediția din 2013, echipa României s-a clasat pe locul 10, ultima medalie mondială, cea de argint, fiind obținută în 2005, la Campionatul Mondial din Rusia, după înfrângerea din finala cu reprezentativa țării gazdă, scor 23-28, disputată în ziua de 18 decembrie. Iar vineri seară, de la ora 21.45 (în direct la Dolce Sport 1), fetele noastre vor lupta în Danemarca, după zece ani, pentru încă o calificare în marea finală. Naționala României de handbal feminin este singura din lume care a participat la toate edițiile Campionatului Mondial.

Cristina Neagu, cea mai bună jucătoare a României în meciul cu Danemarca, a mulțumit fanilor pentru susținere și a afirmat că este un moment mare pentru handbalul feminin românesc. „Să ne bucurăm, să ne odihnim și ce-o da Dumnezeu să fie în semifinale”, a precizat Cristina, la Dolce Sport, imediat după încheierea confruntării cu Danemarca. La rândul său, antrenorul Tomas Ryde a declarat: „Se puteau întâmpla multe. Am încercat să găsesc cele mai bune soluții în apărare. Au fost câteva momente-problemă în meci, dar am reușit să le rezolvăm. Doar când am mai câștigat cu Viborg HK am mai trăit aceleași sentimente ca acum. Ambele echipe au avut forță, Danemarca a avut și sprijinul publicului și pentru noi a fost dificil să ne concentrăm cu acest public. Acum nu mă gândesc la Norvegia, bem un pahar cu vin și Hai România”. Iar jucătoarea Luciana Marin a spus, miercuri seară, după calificarea României în semifinalele Campionatului Mondial, că tricolorele îşi doresc medalia de aur, pentru că au încredere în potenţialul lor. „Cea mai intensă emoţie pe care am trăit-o vreodată! Un meci foarte greu, pentru că era sala plină, 12.000 de suporteri le susţineau pe ele, nu pe noi, dar noi am făcut tot ce am ştiut şi ce tot ce ne-a stat în putinţă ca să iasă bine. Nu m-am îndoit nicio clipă după lovitura ratată de la șapte metri (n.r. - de Cristina Neagu, în ultima secundă), pentru că am avut încredere în noi că putem să le batem, am avut încredere că putem face un rezultat bun acum. Dacă nu avem încredere în noi, nu avem cum să trecem mai departe, nu avem cum să facem paşi mai mulţi şi mai importanţi în cariera noastră. Ne dorim să luăm medalia de aur pentru că avem încredere în potenţialul nostru şi avem încredere în echipa României”, a spus Luciana Marin, la Dolce Sport.

