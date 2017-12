Handbaliştii tricolori pregătesc ultimele partide din preliminariile CM

După doar trei zile de vacanţă, prilejuite de sărbătoarea Crăciunului, naţionala de handbal masculin a României şi-a reluat, sâmbătă, antrenamentele. Handbaliştii pregătiţi de Eliodor Voica şi Sebastian Bota vor întâlni, la finele săptămânii viitoare, mai exact la 2 ianuarie 2014, la Bucureşti, reprezentativa Ciprului, în Grupa a 2-a preliminară a Campionatului Mondial de handbal masculin din 2015. În aceste condiţii, Şimicu, Csepreghi şi ceilalţi componenţi ai lotului vor sărbători trecerea în noul an în cantonamentul de la Bucureşti.

„Dacă am ales să facem sport, trebuie să facem şi sacrificii. Nu este însă prima oară când Revelionul ne găseşte în cantonament. Normal că şi nouă ne-ar plăcea să petrecem, dar suntem tineri şi mai avem timp destul. Satisfacţiile vor veni după jocurile din preliminarii, iar de sărbătorit sperăm să o facem după ultimul joc, cu Slovacia. Ne luptăm să ajungem la Campionatul Mondial şi pentru acest lucru trebuie să câştigăm această grupă şi apoi să trecem şi de adversarul din play-off”, îşi doreşte interul stânga Alexandru Şimicu, căpitan la prima reprezentativă în absenţa lui Mihai Popescu (n.r. - accidentat). Alături de Şimicu, în ultimele meciuri din preliminarii vor evolua alţi doi componenţi ai campioanei HCM Constanţa, Alexandru Csepreghi şi Bogdan Criciotoiu. Alţi doi handbalişti constănţeni convocaţi, Albert Cristescu şi Mihai Popescu, sunt accidentaţi, primul urmând să rateze toate cele patru jocuri rămase, în timp ce “Pope” ar putea reveni de abia la ultimele două partide, cu Italia şi Slovacia.

CU GÂNDUL LA SLOVACIA. Chiar dacă până la meciul cu Slovacia (la 11 ianuarie 2014, în deplasare, la Sala, de la ora 18.00), probabil decisiv pentru câştigarea grupei, tricolorii mai au de disputat trei partide, toate gândurile se îndreaptă deja către disputa cu formaţia pregătită de Zoltan Heister. „Este bine că primele meciuri vor fi cu Cipru (joi, 2 ianuarie, la Bucureşti, de la ora 18.00 şi duminică, 5 ianuarie, la Nicosia, de la ora 18.00) şi Italia (miercuri, 8 ianuarie, la Bucureşti, de la ora 18.00), pentru că avem timp să ajungem la un nivel cât mai bun pentru jocul cu Slovacia. Victoria la opt goluri din turul cu Slovacia (n.r. - scor 32-24 pentru România) ne oferă şi avantajul de a pierde la şapte goluri. Bineînţeles însă că ne vom dori să câştigăm şi acolo. Orice se poate întâmpla, însă consider că în această campanie echipa este mai experimentată. Am avut mereu evoluţii bune în ultima jumătate de an, chiar dacă am întâlnit şi echipe foarte puternice, aşa cum a fost la turneul din vară, din Norvegia (n.r. - Scandinavia Open: 29-27 cu Norvegia, 29-35 cu Suedia şi 22-24 cu Polonia)”, consideră Alex Şimicu.