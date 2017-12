Harry Tavitian: „Inima lui Corneliu Stroe merită toate eforturile noastre!”

„Luni, 27 iunie, de la ora 19.30, cântăm la Sala Arcub din capitală pentru Corneliu Stroe, care are mare nevoie de ajutor!”... este anunţul pe care Harry Tavitian, figură legendară a jazz-ului autohton, l-a postat pe blogul personal, http://harrytavitian.wordpress.com. Cei doi îndrăgiţi artişti constănţeni, Corneliu Stroe şi Harry Tavitian, sunt legaţi de scena muzicală printr-o colaborare care, în acest an, aniversează trei decenii. „Din păcate, Corneliu a făcut, în iarnă, un infarct şi a trebuit să suporte, săptămâna trecută, o operaţie grea şi costisitoare pe cord deschis. Slavă Domnului că operaţia a decurs bine şi Cornel a început să îşi revină. Are însă nevoie neapărat de ajutorul nostru, ca să poată plăti costul operaţiei. Inima lui Cornel merită toate eforturile noastre!”, scrie talentatul pianist.

Corneliu Stroe, în vârstă de 62 ani, a fost supus, recent, unei operaţii dificile şi costisitoare de bypass, la o clinică din Braşov. Întrucât intervenţia chirurgicală pe cord a costat 6000 euro, numeroase personalităţi muzicale au organizat un concert, intitulat „Blues pentru un prieten”, în sprijinul apreciatului percuţionist. Cei care vor cânta sunt prieteni şi colegi cu care artistul a împărţit scena, printre care Harry Tavitian, Ovidiu Lipan „Ţăndărică”, A.G. Weinberger, Mircea Baniciu, Vasile Şeicaru, Stelu Enache, Mihai Godoroja, Marius Mihalache, Vladi Cnejevici, Marius Popp, Teo Boar, Cătălin Răsvan, Nicu Georoiu, precum şi fiica lui Corneliu Stroe, Roxana, la rândul ei una dintre prezenţele active pe scena blues-ului autohton.

Din cauza operaţiei suferite, artistul a fost nevoit să-şi suspende concertele în cadrul unor faimoase festivaluri internaţionale, unde urma să participe alături de Stelu Enache şi Ovidiu Lipan „Ţăndărică”. Biletele pentru show-ul amintit pot fi achiziţionate la preţul de 10 lei, de la casa sălii ArCuB din capitală, precum şi pe site-ul www.ticketfan.ro.