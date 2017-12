Hârşova - Şapte milioane de euro pentru asfaltare

La fel ca în multe alte comune sau oraşe din judeţul Constanţa, şi la Hârşova se doreşte dezvoltarea comunităţii. În acest sens, autoritatea locală din Hârşova s-a angrenat în mai multe proiecte cu finanţare europeană. Primarul oraşului, Tudor Nădrag, a declarat că, în prezent, aşteaptă să primească şapte milioane de euro în cadrul unui proiect aprobat de toate instituţiile responsabile, care se referă la asfaltarea tuturor arterelor principale din oraş. „Proiectul este pe lista de aşteptare, pentru că, în prezent, nu sînt fonduri. Un alt proiect care în prezent este în desfăşurare, în valoare de trei milioane de euro, a fost început anul trecut şi se referă la finalizarea a 12 kilometri de reţea de canalizare pe 43 de străzi, din care 11 se află în zone de teren stîncos. După cum se ştie, o treime din oraş nu avea canalizare. Este normal ca toate gospodăriile să fie racordate la reţeaua de canalizare. Tot în cadrul acestui proiect avem prevăzut şi înlocuirea a 6 km de conductă de apă, din azbociment. Din cauză că este foarte veche, conducta s-a deteriorat şi există riscul să îmbolnăvim populaţia. Am decis să o înlocuim pentru a evita probleme de acest gen. Cu acest proiect sîntem în grafic şi am făcut deja 2,5 km din reţeaua de canalizare. În cadrul acestui proiect, 65% sînt fonduri europene, 15% vin de la bugetul de stat şi 20%, de la bugetul local“, a precizat Tudor Nădrag. Edilul hârşovean a mai afirmat că deja a fost semnat un document între autoritatea locală, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) şi RAJA, pentru efectuarea unor lucrări care să nu depăşească 10 milioane de euro în oraşul Hîrşova. Potrivit primarului, conform documentului semnat la Hârşova, urmează a fi construite o staţie de epurare, două staţii de pompare şi o conductă de refulare de 3 km. De asemenea, în viitorul apropiat va fi reabilitată şi o conductă de apă. „Am discutat cu preşedintele CJC şi am primit promisiunea că vor fi găsite resurse financiare pentru aceste proiecte“, a adăugat primarul din Hârşova.