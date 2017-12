HC Dobrogea Sud vrea victoria la Călărași

10:21:25 / 16 Februarie 2017

Pentru Vranko

Tu ce nu pricepi? Cui crezi ca ii pasa sa faca performanta? Daca aveam jucatori avizi de performanta nu stateau in Div. A la HCDS si plecau sa se afirme. Toti stau la HCDS pt banii multi incasati. Titlu si alte tampenii de-astea viseaza numai suporterii, nu jucatorii de 35-40 de ani. Cu 5 salarii de la HCDS ar fi trait Resita lui Petrea inca un an intreg. Aici sunt multi bani si si-i impart intre ei. Cand clubul nu va mai primi bani de la Primarie, Consiliu etc. toti "conducatorii" se vor evapora. Ai vazut pe cineva sa se zbata si sa reuseasca sa contribuie la bugetul echipei, in afara banilor primiti de la autoritati? Despre ce vorbim aici?