HCM a pierdut derby-ul cu Dinamo

08:36:34 / 10 Decembrie 2014

sa fii om e lucru mare

Uite ce frumos scrie Radu dar aseara am vazut un interlop chel cu ceafa groasa care ii ameninta pe oficialii dinamovisti, si nu stiu de ce atata ura si golaneala la unii. HCM i-a calcat in picioare pe Dinamo 15 ani, acum a batut si Dinamo, de ce sa nu fii corect sa sa recunosti ca acum Dinamo a meritat victoria. Cel mai frumos a fost prezenta lui Nicusor in Sala si apluzele pe care le-a primit. Creatia HCM-ului si performantele exceptionale ale echipei i se datoreaza in mare masura.