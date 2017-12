HCM Constanţa - HC Bosna Sarajevo, în LC la handbal masculin

Partida din această seară, de la Sala Sporturilor, de la ora 19.00, dintre HCM Constanţa şi HC Bosna Sarajevo, din etapa a 4-a a Ligii Campionilor la handbal masculin, este văzută de handbaliştii constănţeni ca una decisivă în lupta pentru calificarea în optimile de finală. Atmosfera în tabăra HCM-ului este una cât se poate de bună, astfel că se speră în continuarea evoluţiei bune din Spania şi în faţa campioanei Bosniei, care a sosit aseară la Constanţa.

„Ne dorim să facem un meci bun şi să obţinem primele două puncte din acest sezon în Liga Campionilor. Am făcut un meci bun în Spania, dar cu o floare nu se face primăvară. Să încercăm să mulţumim spectatorii şi pe cei care fac eforturi pentru ca acest club să rămână în top. În Spania echipa a avut o libertate mai mare, o mai mare încredere. Este greşit pentru un antrenor să schimbe ceva atunci când preia o echipă unde lucrurile merg bine. În mod normal trebuie să continue pe aceeaşi linie şi să vină în plus cu câte ceva“, a precizat antrenorul secund Alexandru Buligan, referindu-se la fostul antrenor al echipei, Jovica Cvetkovic. „S-a produs o schimbare în mentalitatea jucătorilor, dar sperăm ca evoluţiile noastre să crească. Nu trebuie să mai pierdem mingi şi să câştigăm acest meci pentru a păstra şanse reale de calificare. Bosna este o echipă care nu are constanţă în joc, iar la egalul lor cu Zagreb am observat în finalul partidei că s-a întâmplat ceva cu formaţia croată. Mai multe nu pot să spun. Oricum, acel egal al lor ne obligă pe noi să câştigăm toate meciurile de pe teren propriu pe care le mai avem. Sperăm să fim pregătiţi la ora jocului şi să nu ne poată surprinde cu nimic. Au o linie de 9 m foarte mobilă, care combină mult şi aruncă bine de la distanţă, dar îi putem contracara printr-o apărare bună şi prin cei doi portari foarte buni pe care îi avem“, a declarat antrenorul principal Eden Hairi. În privinţa postului de centru, unul controversat în ultima perioadă, se pare că pentru acest meci va fi preferat Marius Stavrositu. „Cu apărarea cred că se câştigă un meci, pentru că de aici vom avea mingile cu care vom ataca. Nu era vina lui Onyejekwe că evolua centru. Stavrositu cred că a arătat în Spania că echipa se mişcă altfel cu el în centru“, a spus Hairi. „Mă înţeleg foarte bine cu Stavrositu. Are o viziune perfectă asupra jocului şi cred că se potriveşte foarte bine echipei noastre. Eu mă simt foarte bine acum, pentru că jucăm cu vechile tactici ale lui Zoran. Un meci nu se câştigă doar cu mine. Toată echipa trebuie să contribuie la victorie“, este de părere Alexandru Csepreghi. Şi cum spectacolul din teren nu poate fi creat fără cel din tribune, campionii României speră ca la ora partidei să aibă o susţinere cât mai numeroasă din partea celor care le-au fost alături chiar şi în momentele mai puţin bune.

Celelalte partide din grupă se vor desfăşura după următorul program - sâmbătă, ora 18.30: Croaţia Zagreb - Ciudad Real; duminică, ora 17.45: SG Flensburg - St. Petersburg HC.

Clasament Grupa D

1. Ciudad Real 3 3 0 0 93-70 6

2. Croaţia Zagreb 3 2 1 0 94-77 5

3. Flensburg 3 2 0 1 83-72 4

4. St. Petersburg 3 1 0 2 83-94 2

5. Bosna Sarajevo 3 0 1 2 76-93 1

6. HCM Constanţa 3 0 0 3 73-96 0