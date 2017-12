HCM impresionează în Europa

Cu un prim “7” alcătuit în proporţie de nouăzeci la sută din handbalişti români şi cu doar alţi doi “stranieri” pe bancă, HCM Constanţa a reuşit o performanţă remarcabilă pentru handbalul românesc. Calificarea în sferturile de finală ale Cupei EHF, după victoria de duminică, din Sala Sporturilor, 29-25 cu Chambery, nu este întâmplătoare, campioana României la handbal masculin evoluând de ani buni cu acelaşi nucleu de jucători, alături de care au venit an de an cei mai buni handbalişti din ţară. „O victorie extraordinar de frumoasă. Ne-am dorit foarte mult acest lucru şi suntem foarte fericiţi. Se pare că am devenit mult mai maturi şi ne bucurăm că putem oferi astfel de momente minunatului public constănţean. O victorie pentru Constanţa în primul rând, pentru România. Vrem ca şi pe viitor să ţinem steagul sus. Am demonstrat de la an la an că suntem o formaţie puternică şi la Constanţa se fac lucruri minunate”, a precizat căpitanul Laurenţiu Toma.

DIN NOU EMOŢII Astăzi, de la ora 13.15, la Viena, va avea loc tragerea la sorţi a partidelor din sferturile de finală ale Cupei EHF la handbal masculin. Campioana HCM Constanţa se va afla în urna a doua valorică, alături de Sporting CP (Portugalia) şi Nantes (Franţa), astfel că în această fază ar putea întâlni una dintre câştigătoarele Grupelor A, B sau C: Lugi HF (Suedia), Montpellier (Franţa) sau Pick Szeged (Ungaria). Meciurile tur vor avea loc la 19/20 aprilie, pe terenul formaţiilor din urna a doua, returul urmând să se dispute la 26/27 aprilie, cu echipele din prima urnă drept gazde.

„Montpellier este o echipă în formă, pe primele locuri în Franţa (n.r. - locul 2, la un punct în spatele liderului Dunkerque). Ar fi bine să jucăm cu Lugi”, şi-ar dori interul stânga Alexandru Csepreghi. „Dacă vom fi sănătoşi, avem forţa şi ştiinţa să jucăm cu oricine”, consideră macedoneanul Branislav Angelovski. „Toate echipele care au ajuns în sferturile de finală sunt puternice. Nu avem o preferinţă, dar indiferent de adversar vom face totul pentru a merge mai departe”, a precizat şi portarul Mihai Popescu.

CINCI JUCĂTORI LA LOTUL NAŢIONAL În etapa a doua preliminară pentru calificarea în play-off-ul Campionatului European din 2016, care va avea loc în Polonia, naţionala de handbal masculin a României va întâlni miercuri (la Chiajna) şi sâmbătă (la Karjaa) naţionala Finlandei. Selecţionerul Eliodor Voica a convocat pentru aceste meciuri şi cinci jucători de la campioana HCM Constanţa: Mihai Popescu, Alexandru Şimicu, Alexandru Cepreghi, Bogdan Criciotoiu şi Albert Cristescu.