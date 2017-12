HCM, înaintea confruntării cu Steaua

Cu un avantaj de trei puncte în faţa celor de la UCM Reşiţa, HCM Constanţa are şansa de a tranşa lupta pentru titlul de campioană. Pentru a-şi păstra supremaţia în handbalul masculin românesc, elevii lui Zoran Kurtes şi Eden Hairi au nevoie de un succes sâmbătă, în disputa cu Steaua, din deplasare, programată de la ora 13.00, la Chiajna, în etapa a 23-a a Ligii Naţionale. „Dacă învingem la Bucureşti, suntem campioni. Nu ne va fi uşor, pentru că Steaua este o echipă bună, care s-a calificat în semifinalele Cupei Cupelor. Sunt convins că va fi un meci spectaculos pentru că se întâlnesc două formaţii cu performanţe în Europa în acest sezon. Indiferent de rezultat, jucătorii mei trebuie să dea totul pe teren. Am încredere că vom câştiga şi mizez şi pe un sprijin important din partea suporterilor constănţeni, care au fost alături de noi în fiecare deplasare”, a spus tehnicianul sârb, care va avea la dispoziţie întreg lotul. Absenţi săptămâna trecută la Veszprem, pivoţii Băiceanu şi Schuch au scăpat de accidentări, chiar dacă jucătorul ungur nu s-a antrenat încă la capacitate maximă. „Dacă vom câştiga, lupta pentru titlu se va încheia, chiar dacă vor rămâne încă trei etape din acest sezon. Va fi dificil pentru că Steaua este Steaua, indiferent de jucătorii care intră pe teren. Cu siguranţă vor lupta cu multă ambiţie, deoarece vor întâlni liderul campionatului, dar şi noi vom juca pentru victorie şi pentru titlu. Va fi un meci strâns”, a spus Băiceanu. „Îmi doresc mult o victorie în fieful Stelei şi primul titlu pentru mine cu HCM. Dacă luăm cele două puncte nu mai putem pierde titlu. Pentru mine, având în vedere trecutul dinamovist, va fi un meci special. Sper să se păstreze tradiţia şi să câştig în faţa Stelei, aşa cum am făcut-o cu Dinamo, în două rânduri, în sezonul trecut”, a adăugat Dimache. După ce vor efectua în cursul dimineţii un ultim antrenament în Sala Sporturilor, handbaliştii constănţeni vor pleca spre Bucureşti.

Ieri, Federaţia Română de Handbal a anunţat jucătorii convocaţi pentru partidele amicale cu reprezentativa B a Cehiei, programate pe 17 aprilie, la Buzău, şi pe 18 aprilie, la Ploieşti. Selecţionerul Vasile Stîngă a chemat la lot şi şase handbalişti de la HCM: Popescu, Toma, Sadoveac, Mureşan, Sabou şi Csepreghi, care se vor prezenta la lot pe 12 aprilie, la Izvorani.