HCM, la al doilea succes în Liga Campionilor

Visul campioanei României în Liga Campionilor la handbal masculin continuă şi după etapa a 5-a, în care HCM a izbutit o nouă victorie: 29-28 (16-13) împotriva vicecampioanei Rusiei, Sankt Petersburg. A fost din nou o partidă în care handbaliştii constănţeni au învins în ultimele secunde ale întâlnirii, aşa cum s-a întâmplat şi în meciul cu Bosna Sarajevo, scor 26-25, dar importante rămân cele două puncte care apropie HCM de o nouă calificare în optimi. Meciul disputat aseară, în Sala Sporturilor, a început cu o aeriană de excepţie între patru jucători: Stavrositu, Angelovski, Toma şi Csepreghi, ultimul înscriind primul gol al întâlnirii. Au urmat însă două goluri la rând pentru St. Petersburg, care anunţau parcă echilibrul care avea să domnească pe tot parcursul jocului. HCM s-a desprins la maxim patru goluri în prima parte a meciului, 11-7 (min. 22), pentru ca scorul la pauză, 16-13 pentru HCM, să fie stabilit de cel mai bun jucător al gazdelor din primele 30 de minute, Marius Stavrositu. Nici în repriza secundă HCM nu a reuşit să se desprindă decisiv, ambiţioasa şi arţăgoasa formaţie rusă profitând de numeroasele greşeli tehnice făcute de jucătorii constănţeni. În min. 50 tabela indica aceeaşi diferenţă ca şi la pauză, HCM conducând cu 24-21, iar după ce Pyshin a primit cartonaşul roşu pentru a treia eliminare temporară se părea că Toma şi compania vor obţine un succes fără multe emoţii. Chiar dacă Popescu a făcut din nou o partidă memorabilă, având 17 intervenţii salvatoare, St. Petersburg a egalat în min. 56, anunţând un nou final interzis cardiacilor. În min. 58 şi şase secunde, la scorul de 27-26 pentru HCM, tabela electronică s-a blocat, iar cronometrul a fost ţinut până la finalul întâlnirii de către observatorul meciului, austriacul Gustav Burziwal. S-a făcut 28-28 şi când se părea că meciul se va termina la egalitate, Sabou a reuşit să se strecoare pe semicercul advers şi să înscrie, cu două secunde înainte de finalul partidei, golul victoriei constănţene, scor 29-28!

Au evoluat - HCM (antrenori Eden Hairi şi Alexandru Buligan): Popescu (17 intervenţii); Stavrositu 7g, Sadoveac 6g, Toma 5g (2x7m), Schuch şi Băiceanu - câte 3g, Sabou - 3g (1x7m), Angelovski şi Csepreghi - câte 1g, Adzic, Mureşan, Buricea; St. Petersburg (antrenor Dmitry Torgovanov): Kostygov (6 intervenţii), Shitsko (2 intervenţii), Bogdanov (1 intervenţie); Nasyrov 8g, Shindin 6g, Polyakov 4g, Mukhin 3g (1x7m), Pronin şi Lyashenko - câte 2g, Gaboev, Pyshkin şi Vyshnevskyy - câte 1g, Ostroushko.

DECLARAŢII LA FINAL. Silviu Băiceanu: „Un meci greu, aşa cum ne aşteptam. Chiar dacă ei sunt debutanţi în această competiţie, suntem cam la acelaşi nivel. Ar fi trebuit ca plusul de experienţă pe care îl avem în Liga Campionilor să ne ducă la un final mai liniştit, însă nu am reuşit acest lucru decât până în minutul 55. Ca şi în meciul cu HC Bosnia Sarajevo, am câştigat printr-un foarte mare noroc şi nu ştiu până unde va mai merge acest noroc. Cele două victorii nu vor însemna nimic dacă la St. Petersburg nu vom lua măcar un punct“. Alexandru Sabou: „A fost un final senzaţional, dar bine că am obţinut cele două puncte. Nu am avut timp să mă gândesc la nimic la ultima aruncare, pentru că faza s-a derulat foarte rapid. Mă bucur că am reuşit să marchez şi să păstrăm în continuare şanse foarte bune de calificare“. Alexandru Buligan, antrenor secund HCM: „Important este că am obţinut cele două puncte şi este ceea ce ne doream. Nu a fost însă un meci pentru cei cu probleme de inimă. Ne bucurăm că am câştigat, mai ales că am venit după o săptămână dificilă, cu mulţi jucători cu probleme medicale“. Dmitry Torgovanov, antrenor principal St. Petersburg: „Felicit adversarii, o echipă bună, aşa cum ne aşteptam. Suporterii au reprezentat al optulea jucător pentru HCM, după cum a fost atmosfera în sală. Îmi exprim admiraţia pentru jocul HCM-ului, dar sunt nemulţumit de prestaţia arbitrilor, pe care o consider neadecvată. Noi suntem debutanţi în Liga Campionilor şi ar fi trebuit ca atitudinea arbitrilor să fie cu totul alta faţă de astfel de echipe. Aştept cu nerăbdare returul. În privinţa calificării, sunt trei echipe care luptă pentru locul 4, noi, HCM şi Bosna Sarajevo şi toate îşi fac calcule. Dacă vom pierde acasă, nu mai avem nicio şansă, iar HCM va fi principala favorită“. Nurhan Ali, director executiv HCM: „Parcă suntem blestemaţi să câştigăm greu, dar cele trei puncte sunt importante. Dacă băieţii au impresia că avem inimă de piatră, se înşală. Mi-a plăcut dăruirea jucătorilor mai ales în apărare şi îl remarc pe Stavrositu pentru evoluţia din prima repriză. Aştept mai mult de la Csepreghi şi Mureşan în returul din Rusia“.

Celelalte două partide din etapa a 5-a a Grupei D se vor disputa astfel - sâmbătă: Bosna Sarajevo - Ciudad Real (ora 19.00); duminică: SG Flensburg-Handewitt - Croaţia Zagreb (ora 16.30).

Clasament Grupa D

1. Ciudad Real 4 3 1 0 123-100 7

2. Flensburg 4 3 0 1 117- 94 6

3. Croaţia Zagreb 4 2 2 0 124-107 6

4. HCM Constanţa 5 2 0 3 128-149 4

5. St. Petersburg 5 1 0 4 133-157 2

6. Bosna Sarajevo 4 0 1 3 101-119 1