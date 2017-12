HCM, pregătită pentru debutul în Liga Naţională

După două luni de cantonamente şi turnee amicale, campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, se pregăteşte pentru primul meci oficial al sezonului. Constănţenii vor întâlni sâmbătă, de la ora 19.00 (în direct la Digi Sport), în deplasare, pe Dinamo Municipal Braşov, în prima etapă a Ligii Naţionale. Partida de sub Tâmpa va însemna debutul oficial pe banca tehnică a antrenorilor Jovica Cvetkovic şi Alexandru Buligan, care conduc echipa constănţeană împreună cu secundul Eden Hairi. Totodată, interul dreapta Nikolaos Riganas, transferat în vară de la PAOK Salonic, ar putea juca sâmbătă pentru prima oară în campionatul românesc. Accidentat în timpul turneului din Germania, jucătorul grec mai resimte uşoare dureri la glezna piciorului drept. „Dacă nu voi fi recuperat sută la sută, nu voi intra pe teren, pentru că nu vreau să risc o accidentare mai gravă. Oricum, dacă echipa va juca la potenţialul obişnuit, nu putem rata victoria la Braşov. Nu ştim prea multe despre adversar, dar antrenorul ne va fixa strategia pentru acest joc. Cred că HCM este mai puternică decât anul trecut pentru că există mai multe soluţii pentru fiecare post”, a spus Riganas. Constănţenii au de luat o revanşă după ce au pierdut în faţa braşovenilor în turneul amical de la Bacău, scor 37-40, în urmă cu două săptămâni. „Primul meci din campionat este întotdeauna dificil, indiferent de numele adversarului. Totuşi, ne-am pregătit bine şi nu ar trebui să avem prea multe emoţii la Braşov. Dinamo ne-a învins la turneul de la Bacău, însă totul s-a petrecut într-un moment de relaxare. O greşeală pe care nu o vom mai repeta. De la venirea noului antrenor, jocul a suferit unele schimbări, în special în apărare. În plus, eu am revenit pe postul obişnuit, cel de inter stânga”, a spus Alexandru Csepreghi. „Va fi foarte greu, pentru că suntem la început, cu un antrenor nou, dar suntem obligaţi să câştigăm. Nu uităm că ne-au învins la Bacău, dar nu avem voie să facem paşi greşiţi. Va fi un campionat mult mai puternic decât ultimul şi cred că ne vom bate pentru titlu cu UCM Reşiţa şi cu Pandurii Tg. Jiu. Suntem un pic dezavantajaţi de faptul că vom avea un program aglomerat, cu meciuri tari în Liga Campionilor, dar trebuie să facem faţă”, a adăugat George Buricea. Delegaţia constănţeană pleacă în această dimineaţă spre Braşov, singurul absent fiind pivotul Silviu Băiceanu, accidentat.