Helen Mirren a făcut show la Harvard

Actriţa britanică Helen Mirren a fost desemnată de studenţii Universităţii Harvard drept Femeia Anului. Ceremonia de premiere şi premiul oferit de studenţii la Teatru sunt cât se poate de nonconformiste, aşa că, de la an la an, organizatorii se întrec în a oferi vedetelor alese pe sprânceană tot felul de provocări. Helen Mirren, precum multe alte vedete înaintea ei, le-a ţinut isonul şi a dansat lasciv, a făcut glume deocheate, a făcut confesiuni fără perdea sau a participat la tradiţionala paradă prin campusul universitar. Actriţa de 68 de ani, despre care se spune că, de obicei, arată mult mai tânără decât vârsta pe care o are, a dovedit că totul vine de la firea sa veselă. Nu a pregetat să danseze cu mişcările lascive consacrate de Miley Cyrus, spre deliciul asistenţei. Însă Helen Mirren şi-a dovedit talentul prin forţa de adaptare la toate glumele care se făceau pe seama sa şi a dat multe replici care nu se pot reda în scris. Premiul Hasty Pudding nu i-a fost acordat degeaba, ci pentru contribuţia impresionantă în artă şi divertisment.

La capitolul confesiuni, Helen Mirren a afirmat că Harrison Ford este cel mai sexy actor cu care a lucrat vreodată. Întrebată şi, dacă s-ar bate cu Meryl Streep, cine ar câştiga, actriţa britanică a recunoscut că prietena sa ar fi câştigătoare, pentru că este mai mare, mai puternică şi, mental, mai disciplinată decât ea. Helen Mirren a câştigat şi admiraţia studenţilor de culoare, după ce a recunoscut că este mare fan al lui Beyonce. Nu neapărat pentru abilităţile vocale, ci pentru seriozitatea şi disciplina cu care îşi pregăteşte fiecare spectacol. Helen Mirren şi Beyonce au susţinut împreună un moment artistic la Centrul Kennedy, aşa că actriţa a putut vedea îndeaproape cum se pregăteşte Beyonce pentru spectacol, dând dovadă de concentrare, dar şi de foarte multă energie. Printre declaraţiile nonconformiste s-a numărat şi cea prin care Helen Mirren le-a sfătuit pe femei să reziste cât mai mult singure. Ea s-a căsătorit prima oară abia la 52 de ani. Din 1997 este căsătorită cu regizorul Taylor Hackford, care, de altfel, a însoţit-o la această ceremonie inedită. Helen Mirren nu a uitat să îşi declare public dragostea pentru soţul său, dar a ţinut să le sfătuiască pe tinere că, pe cât de multă împlinire aduce o relaţie bună, nu este un lucru obligatoriu pentru o viaţă fericită şi plină de succes. Confesiunile s-au terminat cu o paradă alegorică prin campus, actriţa fiind însoţită de studenţi costumaţi în circari sau travestiţi. Helen Miren are timp până pe 16 februarie să se reobişnuiască cu ceremoniile de premiere tradiţionale. Atunci, ea va urca pe scena Operei Regale, la Londra, pentru a primi premiul BAFTA pentru întreaga carieră.

Pe 7 februarie îi va veni rândul actorului Neil Patrick Harris să fie protagonistul propriei ceremonii de premiere. Premianţii de anul trecut au fost Marion Cotillard şi Kiefer Sutherland, care au intrat astfel în galeria vedetelor recompensate de către studenţii de la Harvard, din care fac parte, printre alţii, Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, Elizabeth Taylor sau Judi Dench.