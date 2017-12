Helen Mirren va avea stea pe Bulevardul Faimei

Actriţa britanică Helen Mirren va avea, începând din 2013, o stea pe Bulevardul Faimei din Los Angeles. Steaua dedicată celebrei actriţe britanice este cea de-a 2.488-a şi va fi dezvelită în cadrul unei ceremonii oficiale ce va avea loc pe 3 ianuarie. Ca o ironie a sorţii, steaua dedicată actriţei din ”The Queen / Regina” va fi plasată lângă steaua dedicată compatriotului ei Colin Firth, starul din ”The King\'s Speech / Discursul regelui” în faţa Pig N\' Whistle Pub, un bar cu specific britanic.

În vârstă de 67 de ani, Helen Mirren a primit, de-a lungul unei bogate cariere în film, teatru şi televiziune, numeroase distincţii importante, inclusiv câteva premii Emmy şi BAFTA. Mirren a fost recompensată în 2007 cu premiul Oscar pentru rolul din ”The Queen / Regina” şi a primit alte trei nominalizări la Oscar pentru rolurile din ”The Madness of King George”, ”Gosford Park” şi ”The Last Station”. Helen Mirren a primit titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic, în 2003. Actriţa britanică, a cărei carieră strălucită include roluri notabile precum cele din ”Age of Consent”, film regizat de Michael Powell, în 1969 sau ”Calendar Girls”, regizat de Nigel Cole, în 2003, a primit recent şi un premiu pentru întreaga carieră, la cea de-a 25-a gală a premiilor Academiei de Film Europene, ce a avut loc pe 1 decembrie, în Malta. Printre cele mai recente roluri jucate de Helen Mirren este cel din pelicula ”The Door”, regizată de Istvan Szabo. Actriţa britanică interpretează rolul soţiei lui Alfred Hitchcock, Alma Reville, în mult aşteptata peliculă biografică ”Hitchcock”, de Sacha Gervasi şi va interpreta din nou personajul Victoria, în ”Red 2 / Greu de pensionat 2”, o continuare a filmului de acţiune cu accente comice din 2010, ce va fi regizată de Dean Parisot.

Helen Mirren a început să joace încă din liceu, iar mai târziu a făcut studii clasice de actorie la New College of Speech and Drama din Londra. La 20 de ani, s-a alăturat Teatrului Naţional pentru Tineret, unde şi-a făcut debutul pe scenă în rolul Cleopatrei, după care a jucat în numeroase piese de William Shakespeare. Deşi Helen Mirren este deseori descrisă ca fiind cea mai respectată actriţă clasică a Marii Britanii, a fost mereu dispusă să iasă din zona sigură a convenţionalului, aşa cum poate fi observată în filme precum ”Cal” sau ”Monteriano”. În ambele producţii a jucat roluri de femei mature îndrăgostite de bărbaţi mai tineri.