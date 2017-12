Hoț prins de un polițist local

Își iubește meseria pe care o face de patru ani și nu ratează nicio ocazie să se implice pentru a-i ajuta pe ceilalți. Este vorba despre agentul Mihai Caramihai, de 32 de ani, din cadrul Poliției Locale Constanța, care joi după-amiază a intervenit rapid după ce o constănțeancă i-a cerut ajutorul. Totul s-a petrecut pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, în apropiere de zona Tomis III, în jurul orei 16.00. „În dreptul stației RATC mi-au făcut semn două persoane de sex feminin să opresc. Am aflat de la acestea că au fost jefuite în timp ce se aflau într-un maxi-taxi. Mi-au indicat zona spre care s-a îndreptat suspectul și mi-au spus că acesta era îmbrăcat cu o geacă albă”, a povestit agentul Caramihai. Polițistul a pornit imediat pe urmele infractorului. Și căutările aveau să dea, în scurt timp, rezultate. “La un moment dat, după niște garaje, am observat un individ care alerga și era foarte agitat. L-am oprit, l-am legitimat și apoi l-am escortat către mașină. Păgubita mi-a spus că el este unul dintre cei care i-au furat telefonul mobil. Am sunat la 112 și am cerut intervenția colegilor de la Secția 2 Poliție“, a declarat tânărul.

REȚINUT Suspectul, Marian B., de 35 de ani, a fost escortat la secția de poliție pentru audieri. Pe numele lui oamenii legii au întocmit dosar penal pentru furt calificat. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, datorită polițistului local, prejudiciul, în valoare de 1.500 de lei, a fost recuperat și predat păgubitei. „Este o onoare să avem în cadrul Poliției Locale Constanța asemenea lucrători, ne mândrim cu el! Este vorba despre același polițist care a participat și la intervenția de săptămâna trecută, de pe strada Bravilor, când un tânăr și-a înjunghiat amicul și apoi s-a aruncat pe geam“, a declarat Ionuț Dumitru, șeful Serviciului Rutier din cadrul Poliției Locale Constanța.