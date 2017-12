Hoț prins în flagrant de polițiști

16:14:52 / 18 Februarie 2016

talharii

Foarte bine ca l-au prins.Insa asteptam actiuni descurajatoare/'preventive pt infractorii de tot felul, fonduri, filaje, culegere de informații, prezente in teren.Mai nou, profitând de lipsa de autoritar si impunere a "organelor" infractorii au început sa atace femei, bătrâne...copii pt a deposeda cu violenta, poșetele, telefoanele, ghiozdanele..etc ziua in amiaza mare, cu un tupeu incredibil.S-a întâmplat zilele astea in zona Brotacei, Parc Tabacarie.