Ianis Hagi, convocat la naționala Under 19

Reprezentativa de fotbal a României Under 19 va debuta la 6 octombrie în calificările pentru turneul final al Campionatului European de anul viitor rezervat acestei categorii de vârstă. În lupta pentru calificarea la turneul final din Georgia, jucătorii antrenați de Costel Enache vor evolua în grupa din Olanda, alături de echipa țării gazdă, Norvegia și San Marino. În Turul de Elită, ultima rundă înaintea Campionatului European, se vor califica câștigătoarele celor 13 grupe împreună cu echipele de pe locul secund, plus cea mai bună ocupantă a poziției a treia.

Programul meciurilor tricolorilor U19 în Olanda se prezintă astfel - joi, 6 octombrie, ora 20.30: Olanda - România; sâmbătă, 8 octombrie, ora 16.00: Norvegia - România; marți, 11 octombrie, ora 20.30: România - San Marino.

Pe site-ul FRF a fost publicat lotul de 18 jucători pe care se va baza antrenorul Costel Enache, iar între cei convocați se află și mijlocașul Ianis Hagi, de la AC Fiorentina, precum și patru fotbaliști de la FC Viitorul, fundașii Tiberiu Căpușă și Szabolcs Kilyen, mijlocașul Carlo Casap și atacantul Florinel Coman.

Dar iată componența lotului pentru turneul din Olanda - portari: Andrei Vlad (CS U. Craiova), Andrei Udeanu (SCM Pitești); fundași: Tiberiu Căpușă și Szabolcs Kilyen (ambii FC Viitorul), Denis Ciobotariu (Dinamo București), Alexandru Pașcanu (Leicester City), Constantin Dima (Metalul Reșița), Alex Negrea (FC Augsburg); mijlocași: Vlad Dragomir (Arsenal Londra), Răzvan Oaidă (Brescia), Marian Târșa (CSM Poli Iași), Stephan Drăghici (CSM Rm. Vâlcea), Ianis Hagi (AC Fiorentina), Robert Grecu (SCM Pitești), Carlo Casap (FC Viitorul), Dennis Man (FC Steaua București); atacanți: Adrian Petre (UTA Bătrâna Doamnă), Florinel Coman (FC Viitorul).

Lotul se va reuni vineri, 30 septembrie, la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, acolo unde se va pregăti până în momentul deplasării cu avionul spre Olanda, programată la 4 octombrie.

Doi dintre jucătorii naționalei Under 19, Vlad Dragomir și Ianis Hagi, au primit acceptul cluburilor la care evoluează de a se alătura lotului începând cu data de 3 octombrie, odată cu startul perioadei FIFA pentru meciurile internaționale.

IANIS HAGI VREA SĂ FIE PREGĂTIT PENTRU DEBUTUL ÎN SERIE A

Ianis Hagi a marcat două goluri pentru formaţia Primavera a Fiorentinei, iar antrenorul echipei de seniori, Paulo Sousa, l-a convocat pe mijlocaşul în vârstă de 17 ani în lotul pentru meciul cu AC Milan, disputat duminică seară, scor 0-0. Paulo Sousa nu l-a trimis în teren pe parcursul întâlnirii, dar Ianis Hagi nu îşi face griji în această privinţă şi este încrezător că la un moment dat îi va veni rândul să joace.

„Este o onoare să îmbrac acest tricou şi pot spune că numele de pe spate creează puţină presiune. Dar sunt obişnuit să trăiesc acest tip de atenţie. Paulo Sousa este un mare antrenor, am învăţat foarte multe de la el de când am venit aici. Va veni şi momentul meu, trebuie să fiu pregătit pentru acea zi. Este important pentru mine să joc la echipa de tineret, am nevoie de meciuri în picioare. Apoi este o plăcere să ajut echipa să câştige. Am început să prind limba italiană, uşor, uşor încep să şi vorbesc”, a declarat Ianis Hagi pentru violanews.com.

AC Fiorentina a plătit suma de două milioane de euro, în vară, pentru transferul lui Ianis Hagi de la FC Viitorul. La echipa de seniori a clubului Viitorul, Ianis Hagi a jucat 39 de meciuri şi a reuşit să marcheze patru goluri şi să dea două pase decisive.

