Iată cele mai atractive și înspăimântătoare petreceri de Halloween!

Halloween-ul este un pretext foarte bun pentru distracție și petreceri înspăimântătoare, unde vedete sunt vrăjitoarele, vampirii și strigoii. În acest an, sărbătoarea marcată pe 31 octombrie are loc într-o sâmbătă, așa că poți profita de weekend-ul liber pentru a-ți planifica pe ultima sută de metri o vacanță tematică de groază. De Halloween, poți face un tur pe urmele lui Dracula, la Castelul Bran, foarte apreciat de turiștii străini care vin atrași de legenda Contelui ce a trăit în Transilvania. Agenția România Turistică a pregătit un weekend de distracție „Acasă la Contele Vampir Dracula“. Pentru un sejur de două zile și o noapte de magie, mister, suspans și Halloween after party, un turist va plăti 319 lei, în preț fiind incluse transportul cu autocarul, un tur ghidat al circuitului lui Dracula, cazare cu pensiune completă și petrecerea de Halloween. Plecarea are loc din București, iar pe drum se vor vizita Curtea Domnească de la Târgoviște și Turnul Chindiei, construit în timpul domniei lui Vlad Țepeș, Castelul Bran și Râșnov. ”Dacă atmosfera de toamnă rece nu v-a îngheţat încă tot sângele şi doriţi să-l găsiţi pe vampir exact la ceasurile de noapte, să-i înfigeţi ţăruşul direct în inimă, vă invităm să participaţi la Halloween After Party: tur nocturn alături de Contele Dracula, vin roşu, dansul ielelor, proiecţie film horror, premii şi momente-surpriză. Iubitorii de groază şi mister vor putea să intre în atmosfera petrecerii de Halloween, între zidurile reci şi întunecoase ale Castelului Bran”, spun organizatorii circuitului. Branul poate fi considerat cel mai înfiorător centru al distracției de Halloween, unde își vor da întâlnire numeroși turiști purtând costume care mai de care mai înspăimântătoare. Complexul Club Vila Bran organizează în noaptea de Halloween o petrecere tematică, foc de tabără, iar invitații au parte de o masă festivă, stropită cu vin roșu fiert, recitaluri de muzică folk și program artistic pentru invitați. Prețurile pornesc de la 69 de euro de persoană pentru 2 nopți de cazare.

VIZITEAZĂ CASTELELE BÂNTUITE! De asemenea, poți căuta pe internet castele despre care se spune că ar fi bântuite, cum sunt Castelul Banffy de lângă Cluj, Cetatea Poenari din Argeș, Dealurile Morții de la Canalul Dunăre, Mănăstirea Frăsinei de lângă Râmnicu Vâlcea. Mai poți vizita Sighișoara, localitatea unde s-a născut Vlad Țepeș, de care este legată legenda lui Dracula. Nu trebuie să ratezi una dintre atracțiile principale ale orașului în această perioadă: Camera de Tortură a Muzeului de Istorie.

Citește și:

Unde vă găsiți cele mai avantajoase costume pentru Halloween?

Copiii s-au distrat... îngrozitor de bine la ”Halloween-ul Copiilor”

Cât costă costumația pentru petrecerile de Halloween?