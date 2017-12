Fostul mare tenisman Ilie Năstase a devenit consul onorific al Cehiei în România, a anunțat vineri Associated Press. După o întâlnire, ministrul ceh de Externe, Lubomir Zaoralek, a declarat că Ilie Năstase a fost de acord să fie noul consul onorific al Republicii Cehe în România, urmând să aibă sediul la Constanța. "Este o mare onoare. Țara mea nu mi-a oferit această oportunitate, dar dumneavoastră mi-ați oferit această ocazie și o apreciez", a afirmat Năstase. "Am încredere în dl. Năstase. (În diplomație) trebuie să ne cântărim cuvintele și cred că dl. Năstase este pe deplin conștient de acest lucru. Sunt sigur că trecerea sa de la sport la diplomație va fi un succes, fiindcă îl pot vedea ca pe o persoană care își dă seama de responsabilitatea pe care o are în noua funcție", a declarat Lubomir Zaoralek, despre care se spune că este un iubitor al tenisului

Năstase va avea timp să se dedice noii sale activități. În august, fostul mare jucător a fost suspendat până în anul 2021 de către Federația Internațional de Tenis (ITF). De asemenea, Năstase nu va fi acreditat la evenimentele ITF până în anul 2019. Ilie Năstase, căpitan nejucător al echipei de Fed Cup a României, fusese deja suspendat provizoriu de ITF pentru că le-ar fi insultat pe jucătoarea Johanna Konta și pe Anne Keothavong, căpitanul echipei Marii Britanii, precum și un arbitru și un ziarist, la meciul de la Mamaia (22 aprilie). Într-o conferință de presă susținută înaintea meciului de la Mamaia, Năstase a avut cuvinte ''sexiste'' și ''rasiste'' în legătură cu faptul că Serena Williams este însărcinată. ''Vom vedea ce culoare va avea copilul. Poate ciocolată cu lapte?!'', l-au auzit jurnaliștii spunând pe Năstase.

Ulterior, Ilie Năstase și-a cerut scuze într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook pentru ieșirile pe care le-a avut la meciul cu Marea Britanie și față de Serena Williams, însă a considerat că reacțiile presei au fost exagerate. Năstase nu a primit acreditare pentru turneul de la Roland Garros și nu a fost invitat în Loja regală pentru turneul de la Wimbledon. Năstase era așteptat vineri la Praga în prima zi a Laver Cup, turneul demonstrativ de tenis ce opune echipa Europei și cea a Restului lumii (Team World). Năstase a putut fi invitat la Laver Cup deoarece nu este o competiției organizată de ITF.