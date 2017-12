Imn pentru Liberty Parade 2010

Organizatorii festivalului Liberty Parade din acest an au postat pe contul oficial de pe YouTube un preview din imnul pe care vor dansa, la vară, iubitorii muzicii electronice. Evenimentul se va desfăşura pe data de 24 iulie, ca şi în anii anteriori, pe plaja dintre staţiunile Venus şi Saturn. Invitaţii speciali ai evenimentului vor fi membrii Above & Beyond.

Liberty Parade 2010 se promovează, în fiecare an, prin intermediul unei piese noi. Anul trecut, imnul a fost interpretat pentru prima dată de un artist străin, Tara McDonald. Ca şi la ediţiile precedente, Liberty Parade 2010 îşi propune să fie cel mai mare fenomen dance de stradă din România.

Festivalul s-a înfiinţat în anul 1999, iar de atunci şi până în prezent, figurează printre cele mai mari evenimente dance de stradă din ţară. Astfel, şi în acest an, trei camioane vor elibera decibelii produşi de cei mai buni DJ români şi străini, în faţa unui public numeros, vesel şi multicolor, care va sărbători la malul mării, până în zori.