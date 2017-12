Rep: Ce părere aveţi despre concertele live?

Cristina: Eu cred că este O.K. să cînţi live. Cine poate, poate, cine nu... asta este. Am înţeles că s-a dat şi o lege care prevede că trebuie anunţat cînd faci playback sau cînd este live, ceea ce mi se pare o... porcărie. Publicul nu cred că vine neapărat să audă concerte live, în momentul în care se manifestă foarte bine şi atunci cînd faci playback. Multă lume, după ce cînt, vine şi mă întreabă dacă am făcut playback, iar dacă ei nu pot face diferenţa, nu ştiu de ce îi mai interesează, live sau playback este acelaşi lucru, dacă nu ştiu să aprecieze. De ce mă mai întreabă, dacă ei nu îşi dau seama?

Rep: Ce planuri aveţi pentru sezonul estival?

Cristina: Vom avea concerte în toată ţara, nu ne-am propus un loc anume, dar sperăm să fie condiţii minime de sonorizare.

Rep: Preferaţi să aveţi mai multe concerte, dar mai prost plătite sau mai puţine şi mai bine plătite?

Rareş: Cred că de şase sau şapte ani am trecut prin mai multe faze, în primii ani am avut multe concerte la mare, mai prost plătite, dar... cam atît. Noi nu am fost niciodată la concerte în care vine multă lume, la grămadă. Cum ar fi să plecăm de la Constanţa la Baia Mare sau Satu Mare pe bani de cafele? Nu se poate, ne obosim prea mult.

Cristina: Se adună foarte multă oboseală în momentul în care străbaţi sute de kilometri şi nu prea îţi vine să mergi la multe concerte pe bani puţini.

Rep: Cum s-a schimbat stilul vostru muzical pe parcursul anilor?

Cristina: Întotdeauna încercăm să evoluăm, să ne îmbunătăţim stilul. Din punctul meu de vedere, cred că reuşim. Vrem să venim mereu cu ceva nou, să fim cît mai originali, în limita talentului şi a inspiraţiei.

Rareş: Am încercat să surprindem întotdeauna publicul cu ceva.

Rep: Aveţi un stilist care se ocupă de imaginea voastră?

Rareş: Cînd avem de filmat un videoclip sau de făcut o şedinţă foto, apelăm la un stilist profesionist.

Cristina: În rest, ne ocupăm noi, deşi mie mi-ar surîde ideea să avem un stilist, mi-ar lua o povară de pe umeri şi ar fi mult mai sigur să vină cineva să ne spună cu ce să îmbrăcăm. Eu sînt foarte încăpăţînată şi fixistă în anumite privinţe. Mă îmbrac cu ceea ce cred eu că îmi stă bine, dacă vine cineva şi îmi spune că trebuie să port un anumit lucru, cu alte idei, aş fi mai reticentă. Dar asta nu înseamnă că sînt “încuiată“ la minte.

Rep: Eşti mulţumită de look-ul tău actual?

Cristina: De-a lungul timpului, am avut multe frizuri sau culori. Am avut codiţe, apoi m-am făcut blondă, roşcată, am avut şi părul pînă la umeri, lung, cred că l-am avut în toate felurile. Acum m-am oprit la culoarea naturală, nu m-am mai vopsit de trei ani, mă simt foarte bine aşa, nu mai am dureri de cap atunci cînd îmi creşte părul şi la rădăcină are o altă culoare. În plus, părul arată foarte sănătos, este mult mai bine aşa.

Rep: Aveţi planuri de concediu în această vară?

Rareş: Nu cred, vara, în special, nu ne luăm concedii, avem timp să ne odihnim. Este complicat, dacă pleci undeva, trebuie să pleci o lună, iar noi nu putem să plecăm atît de mult timp, nu ne putem deconecta o lună de la ceea ce facem, am pierde mult, este mai complicat.

Cristina: Vara, avem multe concerte şi nu le putem refuza, aşa că nu plecăm în concediu.

Rep: Cum comentezi bîrfele din presă despre relaţia ta cu Florin de la "Class"?Cristina: Se scriu multe... Nu prea am ce să comentez... Poate va exista un moment în care voi comenta, acum nu cred că este momentul. Cred că fum fără foc nu există... Atît pot spune, deocamdată.

Rep: Cînd veţi reveni la Constanţa?

Rareş: Încă nu ştim ceva sigur, dar vom avea mai multe concerte în ţară. Cred că vom mai veni la Constanţa în luna iulie.

Rep: Cînd va ieşi pe piaţă un nou material discografic?

Rareş: Albumul nou este gata, dar va apărea în toamnă. Promovăm deja un single de pe acesta, "Ori da, ori ba". Cred că îl vom lansa în septembrie, a fost prea mare nebunia în vară, aşa că am preferat să mai aşteptăm puţin.

Rep: Cum te înţelegi cu iubita ta?

Rareş: Sîntem de patru ani împreună, ne înţelegem foarte bine. Doar că ea locuieşte în Iaşi, eu la Bucureşti... mai stăm şi împreună. Relaţia noastră a început la distanţă, aşa că sîntem obişnuiţi cu asta, nu este o mare problemă, dacă am rezistat patru ani...