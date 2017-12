Importantă descoperire arheologică în Iran

O așezare veche de 2.000 de ani a fost descoperită la 400 de kilometri de Teheran, capitala Iranului. O echipă de arheologi iranieni a făcut importanta descoperire sub actuala localitate Same. În urma săpăturilor efectuate au fost identificate 60 de încăperi unite printr-o galerie, datând din epoca lui Mitridate I (195 - 135 î.Hr). Săpăturile au fost demarate în 2007, pe o suprafață de 30.000 de metri pătrați, pornind de la legendele locale, care susțineau că sub actuala localitate Same s-ar găsi un oraș subteran antic. Așezarea a fost descoperită la o adâncime de șase metri sub nivelul actual al solului, iar în nouă dintre cele 60 de încăperi aduse la lumină au fost găsite mai bine de 100 de schelete umane.