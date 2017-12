În această seară se încinge ringul în gala Superkombat

Diseară, pe ringul instalat în Sala Sporturilor din Constanța, este programată a treia gală Superkombat World Grand Prix din 2015. Evenimentul va debuta la ora 22.00 și va fi precedat de gala Superkombat New Heroes Romania, al cărei start se va da la ora 20.00. În prima gală sunt programate cinci meciuri, în care vor lupta constănțenii Eduard Chelariu (Kickbox Ursoi), Ionuț Sandur (Tai-chi-do-ryu), Adrian Roşca (Bogdan Ciubotariu), Mădălin Crăciunică (Keru Kento) și Alex Filip (Oyama Karate). Dacă Filip și Crăciunică au deja la activ evoluții în Superkombat, pentru ceilalți trei luptători constănțeni este debutul absolut în promoția condusă de Eduard Irimia.

Capul de afiş al galei de la Constanța va fi duelul dintre Cătălin Moroşanu şi cel mai înalt kickboxer din lume, Colin George. „Adversarul meu este foarte înalt, are peste doi metri, și este foarte brăndos (n.r. - e solid, are brandul mare!), am avut ceva emoții, pentru că mă așteptam să fie unul mai subțirel. Eu, însă, toată cariera m-am bătut cu adversari mai înalți ca mine, așa că unul în plus nu contează. Este un adversar puternic, e olandez și se pregătește în aceeași sală ca Badr Hari. Pentru mine, marea provocare este să-i arăt lui Hari că o să-i bat elevul. Mai mult, îl aștept și pe el în toamnă să ne luptăm, că în primăvara ăsta a cam fugit de mine”, a declarat cel supranumit „Moartea din Carpați”. O altă întâlnire-șoc a galei va fi cea dintre Andrei Stoica și francezul Abdarhmane Coulibaly, în timp ce Sebastian Ciobanu va lupta cu unul dintre cei mai bine cotaţi surinamezi din noua generaţie, Fabio Kwasi.

LUPTĂTORII DIN SUPERKOMBAT AJUTĂ COPIII DIN CONSTANȚA

Ieri, câteva dintre vedetele Superkombat, însoțite de celebrul actor australian Costas Mandylor și de staff-ul său, au vizitat Centrul de Plasament „Micul Rotterdam” din Constanţa, unde le-au dăruit copiilor dulciuri, răcoritoare și fructe. Pungile cu cadouri au fost oferite de cei trei sportivi ieșeni programați să lupte astăzi: Cătălin Moroșanu, Sebastian Ciobanu și Dorin Robert. „Mă bucur că am putut ajuta acești copii frumoși și ne simțim extraordinar. Suntem cu toții foarte emoționați, dar e alt gen de emoții decât acelea pe care le avem când urcăm în ring”, a declarat Moroșanu. „Sper că le-am făcut o surpriză plăcută acestor copii. Ne bucurăm de... bucuria lor și îi așteptăm să ne susțină la gală”, a spus Ciobanu.

La acțiunea organizată de Superkombat în cadrul campaniei umanitare „Fight for Life“ au mai participat Prințul Paul și Prințesa Lia, împreună cu fiul lor, Prințul Carol Ferdinand. Ca și la alte gale Superkombat, organizatorii vor dirija o parte din încasările evenimentului de la Constanța către un centru de recuperare pentru copiii bolnavi din orașul nostru.

Tot ieri, la City Park Mall din Constanţa, au avut loc cântarul oficial şi prezentarea oficială a sportivilor care vor lupta diseară. Cu această ocazie, vedetele Superkombat au oferit bilete gratuite pentru fanii prezenți la cântarul oficial.

PROGRAMUL COMPLET AL GALEI SUPERKOMBAT DE LA CONSTANŢA

Superkombat New Heroes Romania (ora 20.00, în direct pe sport.ro)

1. Super-Fight - Categoria mijlocie (-71 kg): Eduard Chelariu vs Andrei Leuştean

2. Super-Fight - Categoria semigrea (-81 kg): Ionuț Sandur vs Mirel Iacob

3. Super-Fight - Categoria semigrea (-81 kg): Alin Maurer vs Adrian Roşca

4. Super-Fight - Categoria mijlocie (-71 kg): Robert Stoica vs Mădălin Crăciunică

5. Super-Fight - Categoria super mijlocie (-77 kg): Alex Irimia (România) vs Alex Filip (România)

Superkombat World Grand Prix III (ora 22.00, în direct pe sport.ro și Eurosport)

1. Super-Fight - Categoria semigrea plus (-86 kg): Onur Sahin (Turcia) vs Alexandru Nedelcu (România)

2. Super-Fight - Categoria cruiser (-92 kg): Dorin Robert (România) vs Laszlo Nemeş (România)

3. Super-Fight - Categoria super cruiser (-95 kg): Gokhan Gedik (Turcia) vs Cristian Ristea (România)

4. Super-Fight - Categoria cruiser (-92 kg): Fabio Kwasi (Surinam) vs Sebastian Ciobanu (România)

5. Super-Fight - Categoria super cruiser (-95 kg): Abdarhmane Coulibaly (Franţa) vs Andrei Stoica (România)

6. Super-Fight - Categoria grea (+96 kg): Colin George (Olanda) vs Cătălin Moroşanu (România)