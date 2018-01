În ce condiții îți poți păstra locul de parcare rezervat?

Dacă ți-ai rezervat loc de parcare și vrei să îl ai și anul viitor, trebuie să plătești taxa pentru anul acesta. Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanța informează cetățenii că autorizația pentru rezervarea locului de parcare se reînnoiește automat pentru anul 2018, dacă taxa aferentă anului 2017 este achitată. „Menționăm că persoanele care nu doresc reînnoirea acesteia trebuie să depună o cerere, până la data de 15 decembrie 2017. Cererea poate fi depusă atât la Biroul Siguranța Circulației și Parcări, din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice, situat la adresa str. Ecaterina Varga nr. 25-27, cât și la Centrul de Informare Cetățeni, situat în City Park Mall (aripa nouă), etaj 1, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C”, se arată într-un comunicat SPIT.

DACĂ NU-ȚI PLĂTEȘTI LOCUL ȘI NICI NU RENUNȚI LA EL... RĂMÂI FĂRĂ!

Aveți grijă, însă! Dacă nu vă puteți plăti taxa, dar nici nu renunțați, în scris, la loc, vă puteți trezi fără locul de parcare. Amintim că, așa a pățit un constănțean care, pe nepusă masă, s-a trezit fără locul de parcare pe care l-a rezervat de ani buni. Totul s-a întâmplat pentru că omul nu a putut plăti taxa de rezervare a locului de parcare aferentă anului 2016, deși nu depusese cerere de renunțare la loc. „Am avut o perioadă grea din punct de vedere financiar și am rămas cu unele taxe în urmă. Nu am reuși să achit taxa de rezervare a locului de parcare în 2016, dar nici nu am renunțat la loc. Într-o bună zi, m-am trezit cu un bilet în parbriz în care mi se cerea să eliberez locul de parcare pentru că nu am achitat taxa pe anul trecut, iar locul a fost rezervat de o altă persoană. Ceea ce mi s-a părut incorect este faptul că cel care m-a înștiințat cu privire la această situație este vecinul care a rezervat locul de parcare, nu Primăria, așa cum ar fi fost normal și firesc. Înțeleg că eu sunt vinovat pentru că nu am plătit taxa respectivă, dar consider că autoritățile locale aveau datoria să mă anunțe că am rămas fără locul de parcare pentru care am plătit timp de patru ani, dar la care nu am renunțat. Cel puțin înainte așa se proceda, deși funcționarii din Primărie mă mint în față și îmi spun că nu se proceda așa. Intenționam să achit taxa de parcare cu penalitățile aferente, dar acum nu mai e cazul. Mi se pare o lipsă de transparență crasă și urâtă din partea Primăriei, care în felul acesta ne învrăjbește pe noi, șoferii, unii împotriva altora, iar autoritățile locale se spală pe mâini. Cred că nici cămătarii nu sunt atât de meschini”, ne-a transmis constănțeanul printr-un e-mail remis redacției. Cu aceeași problemă s-a mai confruntat o constănțeancă, ce a reclamat că a rămas fără loc de parcare după 12 ani. „Eu nu am plătit până pe 31 Martie, dar nici nu am renunțat la locul meu, pe care îl am de 12 ani și, de Paște, cineva a parcat pe locul meu, a inscripționat locul cu numărul de parcare, și-a pus opritor și, culmea, avea autorizație din luna februarie 2017, adică înainte să poată expira termenul limită de plată. Menționez că, în anul 2016, nu am plătit nici atunci taxa până în luna martie, ci în luna septembrie, cu penalități. Așa mi se pare corect, dar nu să rămân fără loc, și sa nu fiu deloc anunțată. Am faăcut sesizări în scris, degeaba. Locul meu s-a ocupat. Dupa 12 ani în care am tot plătit taxa. Este inadmisibil. Țara lui Papură Vodă.Fiecare face ce vrea și cum vrea”, a spus constănțeanca.