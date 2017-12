În lipsa banilor, apartamentele... se scumpesc?!?

În România se întâmplă lucruri trăsnite. Prețurile din piața imobiliară au revenit pe creștere, la nici trei luni de la intrarea în vigoare a legii dării în plată (DIP) și în plină criză a creditului ipotecar (avansuri uriașe la împrumuturile ipotecare standard plus plafon epuizat în programul-subvenție Prima Casă). Mai exact, potrivt celor de la imobiliare.ro, în iulie, prețurile din țară ale apartamentelor au crescut cu 1,5%, de la 1.020 la 1.035 euro pe metru pătrat - „Spre deosebire de iunie, acest trend se resimte acum și în marile orașe ale țării, inclusiv în București. Față de același interval din 2015, pretențiile proprietarilor sunt acum, în medie, cu 9,6% mai ridicate“. În Capitală, spre exemplu, după o scădere de 2,8% consemnată în iunie, prețurile au revenit pe creștere, cu un plus de 3,4% în iulie, de la 1.094 la 1.131 euro/mp (cu 5% mai mult decât în vara lui 2015). Apartamentele vechi s-au ieftinit cu 0,8% în ultimele 31 de zile (de la 1.068 la 1.059 euro/mp), astfel că evoluția ascendentă a fost dictată în mod exclusiv de segmentul locuințelor noi. Ele s-au apreciat cu 5,6%, de la 1.110 la 1.172 euro/mp. În Constanța, pretențiile proprietarilor s-au diminuat cu 1,1% în iulie (de la 967 la 956 euro/mp), dar se situează cu 5,6% peste nivelul atins în urmă cu un an. În ultimele 31 de zile, conform imobiliare.ro, apartamentele vechi s-au ieftinit cu 0,7% (de la 959 la 952 euro/mp), iar cele noi cu 2,3% (de la 999 la 976 euro/mp).