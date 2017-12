În lipsa mea, by Smiley - Best Album la Romanian Music Awards 2009

Albumul „În lipsa mea\", al lui Smiley, a fost desemnat Best Album în cadrul Romanian Music Awards, care au avut loc sîmbătă seară, în Piaţa Mihai Viteazu din Craiova, printre invitaţii la eveniment numărîndu-se rapper-ul american Ja Rule, Damian&Brothers şi trupa Iris. Gala Romanian Music Awards (RMA) a fost deschisă de un recital al trupei Sensor, pe scenă urcînd, totodată, şi artişti precum Damian&Brothers, care au cîntat o piesă alături de Connect-R, Crush şi Alexandra Ungureanu, dar şi participanta la Eurovision 2009 pentru Republica Moldova, Nelly Ciobanu. Seara a fost încheiată de un recital al interpretului american de hip-hop Ja Rule.

În cadrul RMA, premiul la categoria Best Dance a revenit cîntăreţei Inna pentru piesa „Hot\", în timp ce la categoria Best Female a fost desemnată câştigătoare Andreea Bănică, pentru melodia „Le Ri Ra\". Totodată, Inna a mai fost desemnată cîştigătoare şi la secţiunea Best New Act, iar Andreea Bănică a primit premiu la Best Video, pentru clipul piesei „Le Ri Ra\". La categoria Best Group, cîştigători au fost cei de la DJ Project, pentru piesa „Hotel\", iar Best Live a fost desemnată trupa Mandinga.

Pe de altă parte, Puya feat. George Hora cu piesa „Undeva\'n Balkani\" au fost premiaţi la secţiunea Best Hip-Hop, iar Alex, cu melodia „Doar ea\", la secţiunea Best Male. De asemenea, Best Pop a fost desemnat Laurenţiu Duţă, cu „Visător\", iar Best Rock - fetele de la Blaxy Girls, cu „If You Feel My Love\". Best Song a fost desemnată piesa „Stay With Me\" a celor de la Ackent, în timp ce Nick Kamarera, cu melodia „Beautiful Days\" (feat. Deepside Deejays), a fost desemnat Best DJ. La categoria Best Website, cîştigător a fost www.trupazero.net al trupei Zero. În cadrul RMA, au fost acordate şi premiile speciale Best Sound – Sensor, Most Wanted Award – Iris, Best Comeback – Claudia Cream, Best Repertoire – Voltaj, Highest Climber – Play&Win, Border Breaker – Inna şi Radio 21 Awards – Play&Win.

În cadrul evenimentului, Cristi Minculescu a revenit pe scenă pentru prima dată după operaţia pe care a suferit-o la o clinică din Germania, solistul trupei Iris cîntînd imnul Universităţii Craiova, formaţia care l-a „ţinut în viaţă\". Minculescu şi-a făcut intrarea în scenă cu binecunoscuta formulă „Bună seara, prieteni!\". El a ţinut să mulţumească echipei de fotbal Universitatea Craiova, care l-a „ţinut în viaţă\" şi al cărei fular cu însemnele clubului, primit de la o jurnalistă, l-a purtat la gît. „Salut oraşul copilăriei mele, salut Craiova, cel mai frumos oraş din lume! Mulţumim unei echipe de fotbal, care, personal, m-a ţinut în viaţă. Este vorba de cea mai frumoasă echipă de fotbal din lume, Universitatea Craiova. Vreau să le mulţumesc fotbaliştilor care m-au ţinut în viaţă din martie pînă acum, şi nu numai\", le-a spus Cristi Minculescu craiovenilor strînşi în Piaţa Mihai Viteazu, alături de care şi-a făcut revenirea pe scenă.

Peste 15.000 de persoane s-au strîns, sîmbătă seară, în centrul Craiovei, unde s-a desfăşurat ceremonia de decernare a premiilor muzicii româneşti. Evenimentul nu a fost scutit de probleme, întrucît Inna, cunoscută pentru piesa „Hot\", a fost nevoită să-şi facă intrarea pe covorul roşu de două ori, iar trupa Mandinga a reluat o piesă din cauza unor probleme tehnice.