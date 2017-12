Încălzirea globală contribuie la creşterea numărului de cazuri de calculi renali

Un număr mare de americani riscă să dezvolte calculi renali în următorii ani, din pricina secetei care afectează SUA, provocată de încălzirea globală, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii Universităţii din Texas. Calculii renali, rezultaţi în urma cristalizării sărurilor prezente în urină, ce au dimensiuni variabile, de la cea a unui fir de nisip la o minge de golf, apar cel mai adesea din cauza deshidratării.

Dacă încălzirea globală progresează în ritmul prevăzut de ONU în 2007, SUA trebuie să se aştepte la o creştere cu 30% a cazurilor de calculi renali în regiunile mai secetoase, arată studiul publicat, luni, în revista “Proceedings of the National Academy of Sciences”. Pînă în 2050, numărul cazurilor ar putea creşte de la 1,6 la 2,2 milioane de bolnavi de calculi renali, valoarea tratamentelor urmînd a ajunge la aproximativ un miliard de dolari. “Acest studiu este unul din primele exemple ale unei consecinţe directe a încălzirii globale asupra sănătăţii umane. Cînd oamenii trec de la un climat temperat la zone mai calde, se poate observa o creştere mai rapidă a riscurilor de calculi renali”, a subliniat Margaret Pearle, profesor de urologie la Universitatea din Texas şi unul dintre autorii articolului.

Tom Brikowski, principalul autor al studiului, a calculat procentul de cazuri de calculi renali ţinînd cont de datele furnizate de ONU şi a realizat modele matematice destinate să măsoare impactul lor asupra populaţiei. Unul dintre ele indică o creştere a cazurilor în jumătatea sudică a SUA. “Schimbări asemănătoare pot apărea şi în alte regiuni ale lumii”, a declarat Brikowski.