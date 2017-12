Încep pregătirile pentru meciul România-Olanda, programat la Constanţa

Federaţia Română de Fotbal a anunţat ieri că biletele de intrare la meciul România - Olanda, programat la data de 13 octombrie, ora 20,15, pe stadionul “Farul”, în cadrul Grupei G a preliminariilor EURO 2008, vor fi puse în vînzare miercuri, 10 octombrie, începînd cu ora 11.30. Acestea vor putea fi găsite la casele de bilete ale arenei de pe litoral, care vor fi deschise zilnic între orele 10,00 şi 18,00, nefiind permis ca o persoană să cumpere un număr mai mare de patru bilete. Totodată, nu vor fi vîndute bilete copiilor sub 14 ani. Fiecare bilet este securizat, avînd trecute sectorul, rîndul şi locul, nerespectarea acestora urmînd să atragă evacuarea persoanei (persoanelor) respective din stadion. Totodată, oficialii FRF au precizat că din totalul de 13.000 de bilete tipărite, din care s-a scăzut coeficientul de securitate de 10 la sută, 1.000 au fost distribuite online, 1.385 au fost alocate federaţiei olandeze, iar 1.000 au revenit sponsorilor şi partenerilor oficiali ai FRF. Preţul biletelor este de 100 lei la Tribunele I şi a II-a şi 25 lei la Peluzele I şi a II-a. În ziua jocului, porţile stadionului vor fi deschise la ora 17,00 şi vor fi închise cu 30 de minute înaintea orei de start a meciului. Accesul publicului pe stadion nu va fi permis cu camere de luat vederi (inclusiv cele neprofesionale), fiind admise aparatele foto, telefoanele mobile şi legături de chei. Totodată, spectatorii nu vor avea voie să introducă pe stadion obiecte şi/sau substanţe ce ar putea fi folosite pentru acte de violenţă, respectiv băuturi alcoolice, artificii etc. Nu vor avea acces pe stadion persoanele aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor. Pe stadion va fi interzisă afişarea emblemelor, pancardelor, bannerelor, steagurilor sau altor materiale de publicitate vizuală care incită la denigrarea ţării, la xenofobie, ură naţională, rasială de clasă sau religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă, se arată într-un comunicat dat publicităţii luni de FRF.

Chivu, dezamăgirea debutului de sezon în Seria A

Căpitanul naţionalei României, Cristi Chivu, se află pe locul patru într-un clasament al jucătorilor care au deziluzionat în acest debut de sezon, după cum se arată într-un sondaj efectuat pe site-ul goal.com. Transferat în această vară de la AS Roma la campioana Italiei, Internazionale Milano, după ce a fost la un pas de a ajunge la FC Barcelona şi chiar Real Madrid, Chivu nu a început deloc cu dreptul noul sezon, fiind în dese rînduri criticat de presa din “Cizma”, evoluţiile sale mai puţin convingătoare fiind aspru taxate de fanii din Serie A. În prezent aflat în refacere după o accidentare la umăr, Chivu a primit 9% din voturile suporterilor care au participat la respectivul sondaj, fiind depăşit în topul deziluziilor doar de Alberto Gilardino (AC Milan), Fabio Quagliarella (Udinese) şi David Suazo (Inter Milano).