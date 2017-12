Incredibil: Au uitat piciorul unui terorist la Bataclan, 15 zile după atacuri!

Goana pentru prinderea teroriștilor și instituirea unor măsuri severe de securitate a dus și la situații inedite, după sângeroasele atacuri de la Paris. Astfel, anchetatorii au descoperit aproape întâmplător, la aproape trei săptămâni de la atacurile de la Paris şi Saint-Denis, piciorul unuia dintre atacatorii sinucigaşi de la Bataclan, uitat de poliţia tehnică şi ştiințifică, sub un amplificator, scrie site-ul LaDauphine.com. Poliţia judiciară ar fi reuşit să recupereze piciorul, uitat de poliţia judiciară în sala de concerte, mulţumită insistenţelor organizatorilor spectacolului de a-și recupera... materialul plasat sub sechestru. Piciorul ar putea fi al lui Samy Amimour, un presupus atacator sinucigaş care ar fi revenit din Siria şi care s-ar fi detonat la Bataclan, unde, pe 13 noiembrie, au fost ucise 89 de persoane care asistau la un concert al trupei americane Eagles of Death Metal. Membrul respectiv nu ar fi fost încă supus unor analize în acest sens.

Sala Bataclan ar putea fi redeschisă la sfârşitul lui 2016. Într-un interviu pentru cotidianul ”Le Monde”, Jules Frutos şi Olivier Poubelle, de la sala de concerte din capitala franceză, evocă o eventuală redeschidere a acesteia către sfârşitul lui 2016: ”Există o dorinţă de Bataclan şi de reîntâlnire. Dar va fi un drum lung al crucii. Sala va fi respectată, nu o vom distruge. Sperăm puternic să o redeschidem la sfârşitul lui 2016”. Sala ar putea să fie redeschisă cu un concert Eagles of Death Metal, în contextul în care trupa a anunţat deja că vrea să cânte la redeschidere.

