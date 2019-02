Înfrângere la limită pentru SSC Farul în partida cu CSKA Moscova U21

02:59:22 / 10 Februarie 2019

Statistica care te falimenteaza

C.S.K.A.- Moscova: lot de jucatori 28. Dintre acestia 20 sint de 16,17 si 18 ani. Mai sint 2 de 19 ani si 6 de 20 ani. Ce avem la Farul!!!. Putem contracara cu noii veniti de 29,30,32, rutinati in vacante prelungite, ca nu-i asa ca fotbalul nu se uita , nu au adversarii pregatire cita vacanta avem noi. Cum ei tu 3 goluri de la o echipa care practic toata este de fapt pina in 20 de ani. Tactic stam subtire, pregatirea s-a inceput tirziu, s-a renuntat prea usor la jucatori ( unii) care mai puteau ajuta echipa , metodic nu se vede progresie in joc si nici vreo idee clara. Domnule Marica , respect pentru echipele pentru care a-ti jucat , pe Getafe a-ti ajutato efectiv sa scape de retrogradare, din postura de jucator , dar acum sinteti primul om in club intr-o alta postura: cea de manager . Situatia este total diferita, aveti un staff f.f.f. slab , asteptarile suporterilor sint mari , incercati cit este posibil s-a puneti in practica tot ce a-ti acumulat la cursurile si scoala de management pe care le aveti. Puteti s-a ma injurati, dar un singur lucru este valabil pentru toti (inclusiv suporterii adevarati) ,Numai adevarul ne elibereaza.? P.S. -Pentru cel s-au cei care administreaza Face-Book, lasati cenzura la o parte , nu ajuta la nimic daca cosmetizati comentariile. Suporterii adevaratii sint oameni educati. Bineinteles ca ma-m referit la suporterii Farului.