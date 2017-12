Iniţiativă legislativă privind scutiri de impozit pentru firmele ce înfiinţează grădiniţe şi creşe

Deputatul Andrei Sava, care a propus recent scutirea de impozite a salariilor clericilor, a depus o iniţiativă legislativă ce prevede acordarea de scutiri de la impozitul pe profit pentru firmele private şi de stat care înfiinţează creşe şi grădiniţe pentru copiii angajaţilor. Potrivit unui comunicat dat publicităţii ieri, deputatul PSD Andrei Sava a depus o iniţiativă legislativă în vederea modificării şi completării Legii nr. 571/2003, iniţiativă care propune acordarea de scutiri de la impozitul pe profit pentru companiile private sau de stat care înfiinţează unităţi de învăţământ preşcolar cu program prelungit pentru copiii angajaţilor. \"Companiile private şi de stat care înfiinţează la sediul acestora unităţi de educaţie timpurie, antepreşcolară şi preşcolară, gratuite pentru copiii angajaţilor, acreditate pe o perioadă de timp de cel puţin trei ani (…) sunt scutite de la plata impozitului pe profit şi pentru veniturile din activităţi economice realizate, în limita a 15% din totalul veniturilor înregistrate într-un an fiscal, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 15.000 euro. Scutirile aplică pe întreaga perioadă pentru care au fost acreditate unităţile de educaţie, începând cu data înfiinţării acestora\", se arată în proiectul de lege depus de parlamentarul Andrei Sava. \"Dincolo de remunerare, concediu maternal sau ajutoare financiare pentru creşterea copilului, statul trebuie să-şi dezvolte politicile în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, pentru că una dintre problemele cu care se confruntă tinerele familii este îngrijirea şi educaţia timpurie a copilului. Din aceste motive, prin adoptarea acestui proiect de lege, cumulat cu adoptarea proiectului legislativ depus săptămâna trecută, prin care am propus oferirea de întâietate la înscrierea la creşă a copiilor între 0 şi 2 ani, ale căror mame se întorc în activitate înainte de finalizarea concediului de maternitate, consider că statul român va face paşi importanţi în vederea remedierii situaţiei actuale privind serviciile publice de îngrijire a copiilor\", arată, în comunicatul dat publicităţii, deputatul Andrei Sava.

La sfârşitul lunii septembrie, deputatul Andrei Sava a depus un proiect de lege care prevede neimpozitarea salariilor clericilor, indiferent de cult, dacă respectivul cult este recunoscut în România, parlamentarul spunând că iniţiativa sa este \"o recompensă mică pentru serviciile pe care clericii le asigură în comunitate\". Acesta a precizat că proiectul său nu are scop electoral şi a explicat că acest proiect ar fi trebuit depus în lunile mai - iunie, dar a primit număr de înregistrare şi a fost trimis către comisiile parlamentare acum din cauza alegerilor locale şi a suspendării preşedintelui.