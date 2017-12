Institutul Cultural Român de la New York celebrează Unirea Principatelor Române

La sediul ICR New York va fi vernisată, miercuri, expoziția fotodocumentară intitulată „1859: Epoca Unirii, părinții Unirii”. Expoziția cuprinde imagini de epocă ale unor importante centre urbane (Iași, București, Galați), precum și o galerie evocatoare de portrete ale celor mai de seamă „părinți fondatori” ai statului național modern roman – Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Costache Negri, Ion C. Brătianu și Dimitrie Brătianu, Vasile Boerescu, Mitropolitul Nifon, C. A. Rosetti, D. Bolintineanu, Cezar Bolliac, g-ral Ioan Emanoil Florescu, Ion Ghica, Barbu Catargiu ș. a. Alte imagini și portrete evocă, succinct, legăturile consulare ale Principatelor Unite/România cu Statele Unite ale Americii, din timpul președinților James Buchanan, respectiv Abraham Lincoln.