Interlop ţinut în şah de judecători

Florin Sîrbu, membru al grupării interlope „Spaniolu” a fost arestat în urmă cu patru luni pentru comiterea infracţiunilor de vătămare corporală gravă, ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Ieri, Judecătoria Constanţa i-a admis cererea de eliberare provizorie sub control judiciar, însă Parchetul a formulat recurs, iar decizia finală aparţine magistraţilor de la Tribunalul Constanţa. Este pentru a cincea oară cînd Florin Sîrbu primeşte undă verde de la instanţa de fond şi aşteaptă cu sufletul la gură verdictul judecătorilor de la Tribunal. Ceilalţi doi interlopi încarceraţi odată cu el, Lucian Călimărea şi Stilla Sarafu, au ieşit din închisoare săptămîna trecută, iar Sîrbu speră să li se alăture cît mai curînd. Reamintim că cei trei împreună cu Anghel Lucian Straton au fost protagoniştii unor scene sîngeroase consumate în plină stradă la Constanţa, dar şi pe holul unei unităţi sanitare din Eforie, în vara acestui an. Primul scandal a izbucnit pe 16 august, în Constanţa, în intersecţia de la Delfinariu, cînd Gabriel Sebastian Gheorghiu, de 27 de ani, fratele lui Cristian Gheorghiu, zis “Cristel”, membru important al clanului fraţilor Vasea, a fost bătut şi lovit cu o toporişcă în tibia piciorului drept. Maşina lui a fost blocată în trafic de un Audi A6, condus de Ionuţ Vanghelici, de 29 de ani, şi de un Range Rover din care a coborît Stila Sarafu, ambii din clanul rival “Spaniolul”. După ce Sarafu i-a venit de hac lui Gheorghiu, membrii clanului “Spaniolul” s-au făcut nevăzuţi. Fratele lui “Cristel” a ajuns în Urgenţa Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, de unde a fost transferat, ulterior, la Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală (SOTRM) din Eforie Sud. Tot pe 16 august, la interval de cîteva ore, scandalul a continuat pe holurile unităţii sanitare din Eforie, cînd alţi trei membri ai clanului „Spaniolul”, Florin Sîrbu, de 30 de ani, zis “Ţo”, Angel Lucian Straton, de 36 de ani, şi Lucian Călimărea, de 31 de ani, l-au atacat pe cumnatul lui Gheorghiu, venit să-şi viziteze ruda imobilizată la pat. Victima membrilor clanului “Spaniolu”, Daniel Aurel Gurgu, de 30 de ani, a fost tăiat cu cuţitul pe faţă. Acesta a ajuns la spital, unde a rămas peste noapte sub supraveghere medicală. În ziua următoare, el s-a prezentat la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa şi a depus o plîngere împotriva agresorilor. Acuzaţiile au fost mereu negate de Sîrbu, care a susţinut cu vehemenţă că în seara respectivă a participat la un botez şi apoi la o nuntă.