Internaţionalii HCM-ului au revenit la antrenamente

După aventura mai puţin fericită de la loturile reprezentative, unde nu şi-au putut ajuta echipele să obţină rezultate pozitive în preliminariile Campionatului European, cei şase internaţionali români, Csepreghi, Popescu, Sadoveac, Sabou, Mureşan şi Toma, şi unul grec, Riganas, au revenit la Constanţa, iar ieri au efectuat primul antrenament din această săptămână sub comanda antrenorilor Eden Hairi şi Alexandru Buligan. Singurul absent este ungurul Timuszin Schuch, acesta fiind aşteptat astăzi la Constanţa şi implicit la antrenamentul din această seară. Afectaţi de rezultatele cu echipa naţională, dar dornici de a face cât mai repede uitate rezultatele ruşinoase din partidele cu Croaţia şi Spania, Csepreghi, Popescu, Sadoveac, Sabou, Mureşan şi Toma sunt decişi să-şi refacă moralul în meciul de sâmbătă, cu UCM Reşiţa, programat în Sala Sporturilor din Constanţa, de la ora 19.00.

„La Naţională au fost două partide care ne-au readus cu picioarele pe pământ. Ne-au arătat că trebuie să muncim mult mai mult pentru a ajunge la nivelul acelor echipe. Urmează însă meciul cu Reşiţa şi este foarte important să facem un meci bun şi să câştigăm. Raportul de forţe este echilibrat, ca şi în anii trecuţi, însă noi am câştigat mereu, pentru că am avut acel spirit de echipă unită, ca o familie. Sperăm ca şi de această dată să arătăm aceeaşi calitate care ne-a făcut puternici în atâtea jocuri importante şi să obţinem o nouă victorie în faţa Reşiţei. La Naţională am avut un prim contact cu cei de la Reşiţa, însă am ajuns să ne cunoaştem atât de bine încât niciunul nu mai poate avea vreun secret. Au jucători care pot fi decisivi, însă putem contracara jocul lor. Putem găsi soluţii pentru fiecare dintre jucătorii lor“, a declarat portarul Mihai Popescu. „Reşiţa se chinuie de câţiva ani să câştige titlul, iar în acest moment este în creştere de formă. Cred că lotul Reşiţei este unul matur, bine conturat pe fiecare post, dar faptul că evoluăm în faţa propriilor suporteri ne oferă un mic avantaj“, consideră pivotul Silviu Băiceanu. Din păcate, la HCM există în continuare probleme medicale în cadrul lotului, Mureşan fiind nevoit să facă doar alergări uşoare, iar Csepreghi va trebui să fie consultat şi de alţi specialişti.