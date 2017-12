“Între Băsescu şi Geoană mai sînt doar 4 procente”

Liderii PSD au stabilit, la şedinţa informală a comitetului de strategie electorală desfăşurată marţi seara, organizarea, la jumătatea lunii septembrie, a Congresului în care să fie lansată oficial candidatura lui Mircea Geoană la alegerile prezidenţiale. Surse din partid au declarat, ieri, că liderii PSD vor mai avea, săptămîna viitoare, o întîlnire a comitetului de strategie electorală, în care vor fi stabilite data exactă a Congresului şi ordinea de zi. Vicepreşedintele PSD Viorel Hrebenciuc a declarat, la finalul şedinţei social-democraţilor, că cel mai recent sondaj INSOMAR relevă faptul că diferenţa dintre prezidenţiabilii Traian Băsescu şi Mircea Geoană a scăzut la doar patru procente. Hrebenciuc, care este şi şeful de campanie al lui Geoană, a spus că rezultatele sondajului, intens studiat şi dezbătut de social-democraţi, arată că nu ar fi exclus ca liderul PSD să cîştige primul tur al alegerilor: “Sondajul arată clar: 34% Traian Băsescu, 29% Mircea Geoană şi 15% Crin Antonescu. Este un sondaj care ne permite să ştim ce avem de făcut în perioada următoare”. El a precizat că cercetarea sociologică a fost comandată de o fundaţie şi realizată de INSOMAR. În opinia lui Hrebenciuc, “marele avantaj al d-lui Geoană este că el este prototipul de care România are nevoie. Încă cinci ani cu preşedintele Băsescu este prea mult”. La rîndul său, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a precizat că sondajul a fost făcut pe circa 11.000 de subiecţi, iar “o cercetare pe un eşantion atît de larg îţi dă o imagine mult mai amplă. E o analiză serioasă şi de aici poţi să construieşti o anumită strategie”. Prezent ieri la Drobeta Turnu Severin, la un miting al simpatizanţilor PSD, liderul social-democrat Mircea Geoană a declarat că mandatul lui Traian Băsescu a fost unul al “porţilor închise la Cotroceni” şi că România are nevoie de un preşedinte care îi uneşte, nu care îi dezbină. În discursul său, Geoană a afirmat că, pe durata mandatului lui Băsescu, “învrăjbirea” a devenit politică de stat: “Nu aceasta este România pe care am visat-o în 1990, nu aceasta este România pe care a promis-o actualul preşedinte în urmă cu cinci ani şi a venit momentul să ne întrebăm de ce sîntem atît de frămîntaţi şi de dezbinaţi”. El a adăugat că “pe un vătaf, oamenii îl urmează de frică, pe un adevărat conducător, oamenii îl urmează din convingere”. Totodată, Geoană a apreciat că şeful statului “nu are viziune pentru România”, ci “are soluţii doar pentru sine şi pentru camarila lui”.