Ion Marin, antrenor principal şi director tehnic la FC Farul !

Incertitudinea la FC Farul a durat doar cîteva ore, după demisia lui Constantin Gache, anunţată luni după-amiază. Ieri dimineaţă, conducerea grupării de pe litoral a convocat de urgenţă o minişedinţă, la care a participat vicepreşedintele Comitetului Director, Mihai Daraban, şi Ion Marin, directorul tehnic al grupării de pe litoral, plus patronul clubului prin telefon. După nici o oră de discuţii a fost stabilit succesorul lui Gache în persoana lui Ion Marin. Surpriza a reprezentat-o faptul că “Săpăligă” nu va asigura doar interimatul, ci a fost mandatat pînă la finalul sezonului, cu obiectivul de a scăpa Farul de la retrogradare. Noul tehnician, care va ocupa în paralel şi postul de director tehnic, va fi ajutat de secunzii Cristian Cămui şi Ion Răuţă, renunţîndu-se la serviciile lui Cristian Mustacă, rămas, alături de Gache, la dispoziţia clubului. Primul obiectiv al lui Ion Marin este obţinerea celor şase puncte în meciurile cu Poli Timişoara şi Universitatea Craiova, ambele de pe teren propriu, pe care Farul le va disputa în acest an. “Dacă intrăm cu -11 la adevăr în pauza din iarnă, eu sînt mulţumit pentru că putem să aducem puncte de afară în retur. Situaţia este delicată, dar valoarea lotului este peste locul ocupat în clasament”, a spus “Săpăligă”, care i-a avertizat pe jucători: “Am trei principii în viaţă: muncă, disciplină şi seriozitate. Cine încalcă unul dintre acestea, pleacă, indiferent de numele jucătorului”. Aflat în conflict cu suporterii din cauza trecutului său dinamovist, Ion Marin le-a cerut acestora să ajute echipa: “Pe mine mă pot înjura, dar trebuie să fie alături de echipă în acest moment mai greu”. Pentru “Săpăligă” este al patrulea mandat pe banca tehnică a Farului, iar obiectivul stabilit de conducere este evitarea retrogradării, în condiţiile în care gruparea de pe litoral ocupă locul 16, cu 13 puncte, cu o etapă înaintea finalului turului Ligii I.

Anunţaţi în vestiar de schimbarea conducerii tehnice, înaintea antrenamentului de ieri, jucătorii au fost avertizaţi să respecte deciziile noului antrenor: “Am avut o discuţie cu jucătorii şi le-am spus că trebuie să înceteze cu această tendinţă de a toca antrenorii. În ultima perioadă am schimbat destul de mulţi tehnicieni, dar nu se va mai întîmpla acest lucru. Ion Marin are toată încrederea conducerii, iar suporterii ar trebui să ia în calcul rezultatele pe care le-a avut acesta în precedentele mandate, cînd am fost în jumătatea superioară a clasamentului”, a spus Daraban. Pe de altă parte, “Săpăligă” va trebui să detensioneze atmosfera din vestiar, jucătorii români fiind nemulţumiţi de atitudinea starnierilor. “Jucătorii, în special românii, trebuie să înţeleagă că multe echipe vor urma modelul CFR Cluj pentru a schimba mentalitatea. Avem nevoie de unitate în joc”, a explicat vicele Comitetului Director. “Cînd vor fi afectate relaţiile de joc din cauza unui jucător, acesta va pleca. Pentru mine, este momentul zero în vestiar”, a adăugat Ion Marin.

Fără galerie împotriva Timişoarei

Primul meci din noua “eră Ion Marin”, programat cu Poli Timişoara, duminică, de la ora 18.45, în etapa a 17-a Ligii I, se va disputa fără galerie. Nemulţumiţi de rezultatele înregistrate în ultima vreme, dar şi de numirea lui Ion Marin în funcţia de antrenor, suporterii vor boicota disputa cu bănăţenii. “Nu vrem să mergem la meciul cu Poli. Vom pleca la Reşiţa pentru a-i susţine pe campionii de la HCM Constanţa. Nu îl contestăm doar pe Ion Marin, ci şi pe toţi mercenarii din lot, aceşti jucători în ghilimele. Nu doar Ion Marin trebuie îndepărtat de la club, ci trebuie făcută curăţenie şi în lot. Probabil că l-au pus antrenor ca să vină spectatorii la stadion să-l înjure, că şi aşa în ultimul timp nu mai vin deloc. Jucătorii au tot dat afară antrenori, inclusiv pe Grigoraş, care a fost cel mai bun antrenor pe care l-am avut”, a spus liderul galeriei, Sorin Mihăilescu. Acesta s-a arătat indignat de tratamentul aplicat de conducerea clubului suporterilor: “La meciul de la Galaţi, oficialii clubului nostru le-au cerut jandarmilor să evacueze galeria venită de la Constanţa. S-a ajuns prea departe”.

Reprezentanţii presei, ţinuţi în frig

Chemaţi la stadion pentru a asista la prezentarea oficială a noului antrenor, reprezentanţii presei au avut neplăcuta surpriză de a se lovi de uşi închise. Gardienii au refuzat să-i primească în sediul clubului, motivîndu-şi atitudinea prin faptul că aşa au primit ordin din partea conducerii. Drept urmare, aproape o oră, reprezentanţii presei au îndurat frigul în aşteptarea conferinţei de presă. Ulterior, oficialii clubului şi-a cerut scuze, explicînd cele întîmplate printr-o lipsă de comunicare între conducere şi personalul de pază.