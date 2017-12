IPIFF, în pas cu noile tendinţe din cinema

Pînă la finalul celei de-a IV-a ediţii a Festivalului Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi (IPIFF) mai sînt doar două zile. Alături de Competiţia profesioniştilor, un accent important a fost pus de organizatori pe Competiţia şcolilor de film, inaugurată la ediţia precedentă, ca expresie a preocupării producătorilor pentru tînăra generaţie de cineaşti. O noutate o constituie faptul că, la această ediţie, concurează şi liceenii din Constanţa pasionaţi de film, cu miniproducţii de cîte un minut, intitulate „A Drop of See / O picătură de mare”. IPIFF 2009 este al patrulea an de Training pentru noua generaţie de producători, secţiune organizată de UPFAR, producătorul festivalului, cu sprijinul celebrei asociaţii britanice NPA (New Producers Alliance). Seminarul este susţinut de Rebecca Knapp, care îi familiarizează pe participanţi cu noţiuni şi modalităţi de finanţare, contracte şi terminologie. Acest seminar este răspunsul la nevoia acută de profesionişti performanţi la nivel internaţional, într-o ramură determinantă a industriei de film.

Dimensiunea internaţională a festivalului este grupată în jurul programului în afara competiţiei Panorama filmului străin. Proiecţiile au loc în aer liber, la Fîntînile Cazinoului din staţiunea Mamaia. În acest program şi-au făcut loc filme premiate la prestigioase festivaluri din Europa (Cannes, Berlin, Veneţia, Londra) sau încununate cu Oscar. Este vorba despre „Entre les murs / În clasă\", în regia lui Laurent Cantet, filmul-eveniment al ediţiei precedente a Festivalului de la Cannes, recompensat cu Palm d\'Or, „Vicky Cristina Barcelona\", în regia lui Woody Allen, „Auf der anderen Seite / De partea cealaltă\", semnat de Fatih Akin, „Goya\'s Ghosts/ Fantomele lui Goya\", în regia lui Milos Forman, „I\'ve Served the King of England/ În slujba Regelui Angliei\" de Jiri Menzel, „The Duchess/ Ducesa\" de Saul Dibb, „The Wrestler/ Luptătorul\" de Darren Arronofsky şi marele cîştigător al premiilor Oscar, lungmetrajul regizat de Danny Boyle, „Slumdog Millionaire\". Impresionanta poveste filmată în mahalaua Mombay-ului reprezintă şi prima producţie laureată cu premiile Oscar pentru imagine şi regie, filmată cu o cameră digitală şi nu pe tradiţionala peliculă. Regizorul britanic a avut nevoie de o cameră specială, care să îl ajute să surprindă ca un adevărat documentarist atmosfera mahalalei printr-o imagine care să trezească emoţia spectatorilor din sala de cinema. Această cameră-minune a fost miniaturala SI-2K Mini, nu mai mare decît două pachete de ţigări, aflată încă în stadiul de prototip. Un exemplar aproape similar acestui prototip a fost instalat în holul Cityplex-ului din Constanţa şi va fi prezentat în ultima zi a festivalului, sîmbătă, la ora 16.00, în cadrul unui seminar cu intrare liberă. Audienţa va putea apoi asista, în direct, la realizarea unui filmuleţ, care va fi editat şi prezentat în mai puţin de o oră.

Cinematografia este, poate, cea mai dinamică şi mai democratică artă. În numai 50 de ani, s-au experimentat atît de multe stiluri ajutate de evoluţia tehnicii încît toţi marii cineaşti s-au impus în conştiinţa populară cu opere distincte şi individualizate de contextul naţional şi cultural din care aceştia proveneau. De exemplu, Gala Filmului Românesc a programat, miercuri seară, producţii ale unor veterani ai cinematografiei autohtone, Sergiu Nicolaescu şi Ioan Cărmăzan. „Carol l\" este o dramă istorică, un gen ignorat, în ultima vreme, din cauza costurilor mari de producţie, care a marcat revenirea pe platoul de filmare a regizorului Sergiu Nicolaescu după o perioadă pe care acesta a definit-o cea mai grea din viaţa sa. Într-un registru tematic şi imagistic total diferit, „O secundă de viaţă\" de Ioan Cărmăzan prezintă cotidianul lipsit de subiecte tabu, în care normalitatea poate fi orice. Jocul cu sentimentele, limita dintre viaţă şi moarte, între normalitate şi nebunie situează personajele în situaţii extreme, în care se regăsesc teme şi înţelesuri la care experienţa personală a spectatorului nu poate să nu vibreze. Cineastul Ioan Cărmăzan, cunoscut publicului constănţean şi ca regizor de teatru, care a montat, pe scena Teatrului de Stat Constanţa, piesa „Pescăruşul\" de Cehov, a făcut o scurtă introducere filmului său alături de actorii Costel Caşcaval şi Antoanete Cojocaru, mediată de producătorul festivalului, Dinu Tănase.

IPIFF a continuat, joi seară, cu proiecţiile lungmetrajului de debut al lui Radu Jude, „Cea mai fericită fată din lume\" şi „Boogie\", în regia lui Radu Muntean. Filmul vă dă, în continuare, întîlnire în locaţiile Cityplex Constanţa, în Rotonda Mică a noului Pavilion Expoziţional şi la Fîntînile Cazinoului din Mamaia, preţul biletelor fiind de 7 lei.