Iuliana Marciuc îi roagă pe români să voteze la Eurovision

Iuliana Marciuc, producătorul selecţiei naţionale și şefa delegaţiei României la Eurovision 2016, de la Stockholm, îi roagă pe românii care se uită la competiția internațională să voteze.

„Îi rog pe toţi cititorii, pe toţi telespectatorii să se uite la Eurovision, să voteze. Eurovisionul este un brand internaţional şi pentru noi un brand naţional. Televiziunea naţională transmite Eurovisionul datorită faptului că este televiziunea publică. Eurovisionul se transmite numai la televiziunea publică, dar compozitorii noştri, artiştii noştri de pe scenă sunt ai României. Şi încerc prin acest mesaj să readuc mai multă lume către televiziunea publică şi către artiştii noştri, care, iată, ne reprezintă de fiecare dată cu succes. România este printre primele ţări clasate în clasamentele internaţionale, în clasamentele de la Eurovision. Întotdeauna România a făcut o figură frumoasă la Eurovision şi suntem siguri că o va face şi în acest an”, a spus Marciuc în cadrul unui intervi acordat agenției de presă Mediafax. TVR a achitat deja taxa de participare la Eurovision, respectiv 126.400 de euro, însă delegaţia României la Stockholm mai are nevoie de bani pentru a participa la competiţia Eurovision. În acest sens, Televiziunea Română va apela, ca şi în anii anteriori, la Guvern, la Institutul Cultural Român, dar şi la sponsori.

„Ştiu că de fiecare dată există această problemă a compozitorilor că nu ştiu dacă noi vom organiza sau nu Eurovisionul. Este o problemă independentă de mine, este o problemă financiară. De fiecare dată, în ultimul moment, aflăm dacă se vor găsi bani să participăm. Noi am făcut anul acesta eforturi să participăm tocmai din dorinţa menţinerii unei tradiţii. O facem de 23 de ani şi nu am vrut ca anul acesta să facem o excepţie şi să nu participăm şi din acest motiv am făcut toate eforturile. Dar cu toate acestea, în fiecare an, compozitorii vin cu aceeaşi idee că nu ştiu că există Eurovisionul”, a mai spus Marciuc.

Ovidiu Anton va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2016, cu piesa „Moment of Silence” câştigătoare a finalei selecţiei naţionale a Eurovision, care s-a desfăşurat pe 6 martie, la Sala Sporturilor din Baia Mare, şi a fost difuzată în direct la TVR. România va urca pe scena Eurovision în cea de-a doua finală, pe 12 mai, prima fiind programată pe 10 mai. Finala va avea loc pe 14 mai.

