Jennifer Hudson, marea cîştigătoare la gala NAACP Image Awards

Jennifer Hudson, cîntăreaţă şi actriţă, a cîştigat, joi seara, trei distincţii la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) Image Awards, care onorează talentul oamenilor de culoare. Premiile NAACP sînt acordate pentru 53 de categorii, pentru domenii precum muzică, literatură şi televiziune şi celebrează talentul oamenilor de culoare.

Jennifer Hudson, care a jucat alături de Beyonce în ”Dreamgirls” (2006), fostă concurentă în emisiunea American Idol, a cîştigat trei premii acordate de cea mai veche asociaţie pentru apărarea drepturilor civile, NAACP, care şi-a aniversat centenarul, joi seara. Hudson a cîştigat premiile pentru debut, cea mai bună colaborare şi pentru cel mai bun album. Producţia ”The Secret Life of Bees”, în care joacă Jennifer Hudson, a cîştigat premiul pentru cel mai bun film, iar serialul ”Anatomia lui Grey” a cîştigat premiul pentru cel mai bun serial TV. Sean Diddy Combs a fost cel care a luat premiul pentru cel mai bun rol într-un serial TV, din miniseria ”A Raisin in the Sun”. Jamie Foxx a cîştigat premiul pentru cea mai bună interpretare masculină, la care era nominalizat şi Chris Brown. Rihanna, în vîrstă de 20 de ani, a fost nominalizată la categoria artista anului, după ce a lansat o serie de hituri, printre care ”Umbrella” şi ”Disturbia”. Premiul i-a revenit, însă, lui Beyonce.

Producătorul hip-hop şi afaceristul Russel Simmons a primit premiul Vanguard, pentru activitatea sa în ceea ce priveşte conştientizarea problemelor rasiale şi sociale. Simmons, în vîrstă de 51 de ani, co-fondatorul Def Jam Records, a fost prezentat ca un model pentru tinerii americani. Printre laureaţii premiului Vanguard se mai numără şi Aretha Franklin, Prince şi Steven Spielberg.