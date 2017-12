Jennifer Lopez va fi prezentă la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale

Cântăreaţa americană Jennifer Lopez, care anunţase iniţial că nu va participa la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale, va fi prezentă în cele din urmă la festivitatea de mâine, de la Sao Paulo. "FIFA şi Comitetul Local de Organizare (LOC) anunţă cu bucurie că toate starurile vor fi prezente pentru a cânta imnul oficial al CM-"We are one"- în timpul ceremoniei de deschidere", a anunţat FIFA. Absenţa lui Jennifer Lopez, motivată de "motive de producţie", fusese anunţată duminică. "Show-ul lui Pitbull, Claudia Leitte, Jennifer Lopez şi Olodum va fi punctul culminant al ceremoniei", a menţionat FIFA. Jennifer Lopez va interpreta "We Are One" alături de Pitbull, Claudia Leitte şi grupul Olodum la finalul ceremoniei de deschidere, mâine, la Arena Corinthians din Sao Paulo, înainte de meciul Brazilia - Croaţia. Ceremonia de deschidere va dura 25 de minute, urmând să participe 600 de artiști.