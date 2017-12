Joan Barreda Bort a ratat două victorii de etapă din cauza... vitezei

Spaniolul Joan Barreda Bort a câștigat etapa a patra din Raliul Dakar, o buclă de 630 de kilometri, dintre care 429 km cronometrați, în jurul localității argentiniene San Salvador de Jujuy. El a fost urmat de doi portughezi, Paulo Gonçalves (Honda), la un minut şi 49 de secunde, şi Ruben Faria (Husqvarna), la 4,24. Însă, ca şi în etapa a treia, organizatorii sunt cei care au stabilit clasamentul oficial al etapei, iar învingător a fost declarat... Gonçalves. Portughezul a profitat de penalizarea de cinci minute primită de spaniolul de la Honda, care a fost retrogradat pe poziția a patra! În clasamentul etapei, Faria a fost al doilea, la două minute şi 35 de secunde, al treilea fiind argentinianul Kevin Benavides (Honda), la 2,37. Barreda Bort câştigase şi marţi, dar a fost penalizat cu un minut pentru că a depăşit limita legală de viteză pe porţiunile de legătură, acesta fiind şi motivul penalizării de miercuri. În clasamentul general conduce Gonçalves, urmat la 4,26 de Benavides şi la 5,26 de Barreda Bort.

Românul Emanuel Gyenes a sosit al 27-lea şi se află pe locul 21 la general, la aproximativ 24 de minute și jumătate în urma liderului. „Am avut multe porțiuni rapide și drepte, nu a fost nimic spectaculos. Când am ajuns însă la 4.000 de metri altitudine, am simțit cât de rarefiat este aerul. Nu am forțat astăzi, pentru că suntem într-o etapă maraton și trebuia sa menajez pneurile și pentru ziua de mâine”, a povestit Mani Gyenes la capătul etapei de miercuri.

La clasa auto, etapa a fost câștigată de francezul Stephane Peterhansel, pilot al echipei Peugeot care a fost urmat de coechipierii săi Carlos Sainz (Spania), la 11 secunde, și Sebastien Loeb (Franța), la 27 de secunde. Loeb este lider la general, cu un avans de patru minute şi 48 de secunde față de Peterhansel, care ocupă poziția secundă. Qatarianul Nasser Al-Attiyah (Mini), câștigătorul cursei de anul trecut, este al treilea în ierrahia generală, la 11,09 de Loeb.

Etapa a cincea va face trecerea din Argentina și Bolivia, fiind programată între localitățile Jujuy și Uyuni, pe distanța de 624 de kilometri dintre care sectorul cronometrat are lungimea de 327 de kilometri. Pe proba specială, concurenţii vor ajunge la o altitudine de 4.600 m, cea mai înaltă atinsă vreodată în Raliul Dakar.

