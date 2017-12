John Obi Mikel a semnat cu formaţia chineză Tianjin Teda

Internaţionalul nigerian John Obi Mikel, în vârstă de 29 de ani, a anunţat, printr-un mesaj postat pe contul oficial de Twitter, transferul său la formaţia chineză Tianjin Teda, cu care a semnat un contract valabil pe trei sezoane.

Astfel, mijlocaşul care a petrecut zece ani la Chelsea Londra va sta în China până la 31 decembrie 2019. John Obi Mikel a ajuns la Chelsea la vârsta de 19 ani, de la formaţia de primă ligă norvegiană Lyn, în 2006. Nigerianul a strâns 372 de meciuri, şase goluri şi 13 pase decisive. A câştigat Liga Campionilor cu londonezii, în 2012. Folosit destul de des de Jose Mourinho în perioada pe care acesta a petrecut-o pe banca londonezilor, Mikel nu a jucat deloc sub comanda lui Antonio Conte, motiv pentru care a ales să plece.

„După cum ştiţi, nu am jucat la fel de mult pe cât mi-aş fi dorit în acest sezon, iar la 29 de ani mai am multe sezoane înainte. Ţinând cont de acest lucru, cred că acesta este momentul potrivit să încerc o nouă provocare. Sunt încântat să mă alătur celor de la Tianjin Teda, într-un moment în care fotbalul din China este în plină dezvoltare, şi sunt nerăbdător să o ajut pe Tianjin să crească. Îi mulţumesc domnului Abramovici, de asemenea personalului clubului Chelsea şi antrenorilor cu care am lucrat”, se arată în mesajul postat de John Obi Mikel pe Twitter.

În China, mijlocaşul nigerian va încasa un salariu de aproximativ 8,5 milioane de euro pe an, conform presei din Anglia. Mikel nu este singurul transfer reuşit de Tianjin în acestă iarnă. Nemanja Gudelj, de la Ajax Amsterdam, a mai ajuns sub comanda antrenorului Jaime Pacheco.